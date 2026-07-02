Зрада Экспресс: змея за пазухой проснулась. Залужный собирается победить Зеленского на выборах - 02.07.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: змея за пазухой проснулась. Залужный собирается победить Зеленского на выборах
Зрада Экспресс: змея за пазухой проснулась. Залужный собирается победить Зеленского на выборах - 02.07.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: змея за пазухой проснулась. Залужный собирается победить Зеленского на выборах
Похоже, на Украине стартует главное политическое шоу последних лет. По данным украинских СМИ, Валерий Залужный прямо заявил Зеленскому, что готов участвовать в... Украина.ру, 02.07.2026
2026-07-02T16:59
2026-07-02T16:59
видео
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина
офис президента
президентские выборы
бывший ссср
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Похоже, на Украине стартует главное политическое шоу последних лет. По данным украинских СМИ, Валерий Залужный прямо заявил Зеленскому, что готов участвовать в президентских выборах. И если это правда, то Банковую ждут очень нервные времена.В новом выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает, как бывший главком ВСУ превратился из главного военного страны в главную угрозу для Зеленского : что происходило между ними после провала контрнаступления? Правда ли, что конфликт дошёл до разговоров о штурме штабов, спецслужбах и даже попытках устранения?И главное — изменится ли что-то для обычных украинцев, если борьба Зеленского и Залужного действительно выйдет на финишную прямую? Смотрите в выпуске.
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видео, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, офис президента, президентские выборы, бывший ссср, видео
Видео, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина, Офис президента, президентские выборы, бывший СССР

Зрада Экспресс: змея за пазухой проснулась. Залужный собирается победить Зеленского на выборах

16:59 02.07.2026
 
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Похоже, на Украине стартует главное политическое шоу последних лет. По данным украинских СМИ, Валерий Залужный прямо заявил Зеленскому, что готов участвовать в президентских выборах. И если это правда, то Банковую ждут очень нервные времена.

В новом выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает, как бывший главком ВСУ превратился из главного военного страны в главную угрозу для Зеленского : что происходило между ними после провала контрнаступления? Правда ли, что конфликт дошёл до разговоров о штурме штабов, спецслужбах и даже попытках устранения?

И главное — изменится ли что-то для обычных украинцев, если борьба Зеленского и Залужного действительно выйдет на финишную прямую? Смотрите в выпуске.
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