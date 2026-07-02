https://ukraina.ru/20260702/figovyy-listok-bezruchko-kiev-predlagaet-varshave-upa-v-novoy-obrtke-1080963237.html

Фиговый листок Безручко. Киев предлагает Варшаве УПА* в новой обёртке

Фиговый листок Безручко. Киев предлагает Варшаве УПА* в новой обёртке - 02.07.2026 Украина.ру

Фиговый листок Безручко. Киев предлагает Варшаве УПА* в новой обёртке

С конца мая 2026 года развивается по нарастающей польско-украинский конфликт, связанный с очередным шагом по героизации киевскими властями Украинской повстанческой армии (УПА)*.

2026-07-02T17:29

2026-07-02T17:29

2026-07-02T18:00

эксклюзив

киев

варшава

оун

владимир зеленский

польша

кароль навроцкий

вооруженные силы украины

верховная рада

симон петлюра

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В Польше УПА*, созданную коллаборационистской Организацией украинских националистов (ОУН*), считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине (поляки называют этот регион "Восточной Малопольшей"). Эту этническую чистку поляки именуют "Волынской резнёй", и она законом определена как "геноцид поляков, осуществлённый украинскими националистами".Несмотря на это, Владимир Зеленский 26 мая присвоил имя "героев УПА*" одному из спецподразделений ВСУ, причём в указе содержалась циничная формулировка "с целью восстановления исторических традиций национальной армии". В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться лишения Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, и сделал это 19 июня. Результатом стал массовый отказ от польских наград со стороны украинских политиков, а несколько польских политиков, в основном оппозиционных, отказались от украинских орденов.В среду, 1 июля, был разыгран очередной акт этой драмы: Верховная Рада Украины поддержала предложение Владимира Зеленского о создании Национального пантеона. Законопроект предусматривает увековечение в нём главнокомандующих армии УНР, Украинской Галицкой армии, "Карпатской Сечи", Украинской повстанческой армии* и Вооруженных Сил Украины периода войны за независимость, а также лиц, внесших исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, защиту суверенитета и территориальной целостности.Реагируя на это решение, глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что "шаги со стороны Украины носят конфронтационный характер, и это очень плохо"."Это законодательство украинского государства, у них есть суверенитет и свобода принятия решений. Вопрос в том, правильны ли эти решения. По моему мнению, по мнению господина президента (Кароля Навроцкого – прим.), и по мнению подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, – это не тот путь, который ведет на Запад, в мир цивилизации, к общим европейским или трансатлантическим ценностям", – отметил Богуцкий.В свою очередь, правительство Польши пока не планирует резкой реакции в ответ на создание Национального пантеона Украины, там ожидают окончательного оформления проекта и объявления имён тех, кого решат увековечить в Киеве. Ни польский премьер Дональд Туск, ни министр иностранных дел страны Радослав Сикорский публично не комментировали этот вопрос.При этом вечером 1 июля польское издание Wirtualna Polska (WP) сообщило, что после принятия закона о Национальном пантеоне глава МИД Андрей Сибига должен прибыть в Варшаву с "компромиссным предложением". По информации WP, в Варшаве Сибига сообщит о предложении включить в Пантеон Марка Безручко, генерала армии Украинской Народной Республики (УНР), который несколько месяцев вместе с поляками воевал против большевиков.Марк Безручко персонаж интересный. В Русской императорской армии он дослужился до штаб-офицера, в мае 1918 года перешёл на службу к гетману "Украинской державы" Скоропадскому, и в чине подполковника стал помощником начальника оперативного отдела Генштаба гетманской армии. Потом Безручко поддержал антигетманское восстание Симона Петлюры, после прихода того к власти получил чин полковника и возглавил оперативный отдел Генштаба армии УНР.В апреле 1919 года он стал начальником штаба корпуса Сечевых стрельцов в армии УНР под командованием будущего создателя ОУН* Евгения Коновальца (это подразделение не имеет ничего общего с легионом Украинских сечевых стрельцов в австро-венгерской армии). В декабре того же года, после разгрома армии УНР силами Красной армии и Войска Польского, Безручко был интернирован в Польше.Но уже в январе 1920 года, благодаря договорённостям Петлюры с польским лидером Юзефом Пилсудским, Безручко начал формировать в Брест-Литовской крепости части "армии УНР" в составе Войска Польского. Их создавали из остатков интернированных частей петлюровской армии и украинцев, мобилизованных на подконтрольной полякам территории.В марте 1920 года Марк Безручко был назначен командующим 6-й Сечевой дивизии армии УНР (реально в ней было 1770 солдат и 250 офицеров). Дивизия был придана 3-й польской армии под командованием Эдварда Рыдз-Смиглого, и в её обозе 8 мая 1920 года вошла в Киев, не приняв участия в боях. На следующий день подразделения дивизии под командованием Безручко участвовали в параде польских войск на Крещатике, позже на протяжении месяца "сечевики" несли комендантскую службу в Киеве.После отступления поляков из Киева дивизия Безручко принимала участие в арьергардных боях в Полесье, потом под Ковелем и Холмом, и к началу августа оказались в городе Замостье (Замосць). Безручко как старший по званию офицер был назначен командующим обороны города, вот только украинских военных в его подчинении было менее 400, а польских – более 3000. Подчинённым Безручко 30-31 августа 1920 года удалось остановить и обескровить Первую конную армию под командованием Семёна Будённого, но судьба польско-советской войны всё же была решена двумя неделями раньше под Варшавой.После разгрома Красной армии под Варшавой Пилсудский и Петлюра планировали, что в конце сентября 1920 года состоится второй польско-украинский поход на Киев, однако польский Сейм выступил против продолжения бесперспективной войны. В итоге остатки армии УНР (в том числе дивизия Безручко, который получил от Петлюры звание генерала) в сентябре-ноябре 1920-го самостоятельно захватили часть Подолья, но в итоге были разбиты и бежали в Польшу. Там Безручко был опять интернирован, позже работал в Варшаве в военном картографическом институте, и никто его героем польско-советской войны не считал. После нацистской оккупации Варшавы Безручко не принимал участия в движении Сопротивления, и умер при невыясненных обстоятельствах в феврале 1944 года, в возрасте 60 лет.Восхваление Марка Безручко началось только после того, как Киеву понадобилось компенсировать нарастающую героизацию УПА* на Украине. Боевой офицер Безручко подходил для этого куда лучше Петлюры, да и в еврейских погромах "сечевиков" УНР никогда не обвиняли. В 2018 году по предложению из Киева имя Безручко было присвоено одной из транспортных развязок во Вроцлаве, в 2020-м – скверам в Варшаве, Гданьске и Кошалине. И вот теперь петлюровский генерал удостоился не только места в будущем Национальном пантеоне Украины, но ещё и роли "обёртки", в которой Киев пытается всучить Варшаве свою политику исторической памяти – не меняя её нацистской и антипольской сути.В польских дипломатических кругах предложение Сибиги и упоминания о Безручко восприняли как "желательные", но не гарантирующие реальных качественных изменений. Собеседники WP с польской стороны опасаются, что этот жест окажется игрой и не даст никакой гарантии того, что Владимир Зеленский не прибегнет вновь к эскалации в отношениях с Польшей, и что в Пантеон не будут предложены личности, которые могут вызвать раздражение в Варшаве.Тут стоит отметить, что польские политики – как находящиеся ныне у власти леволибералы, так и пока оппозиционные консерваторы и националисты, – в вопросе героизации на Украине нацистов, массово убивавших поляков, ведут себя как герои российского мема "Ай-яй-яй, а кто это сделал?"Ведь закон "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", где среди таких борцов прямо упомянута УПА*, был принят ещё в апреле 2015 года, причём на следующий день после выступления в Верховной Раде президента Польши Бронислава Коморовского. Лозунг и гимн ОУН* стали лозунгом и гимном Вооружённых сил Украины в августе 2018 года. Об установленном ещё в 2007-м во Львове гигантском памятнике Степану Бандере (лидер одного из крыльев ОУН* – прим.) и говорить нечего.Но, несмотря на постоянные заявления лидера консервативной партии "Право и Справедливость" (правила в Польше в 2015-2023 годах) Ярослава Качиньского о том, что "с Бандерой и Шухевичем (командующий УПА* – прим.) Украина в Евросоюз не войдёт", Варшава продолжала помогать Киеву и лоббировать его интересы перед Брюсселем. С началом СВО Польша стала одним из главных поставщиков военной техники, оружия и боеприпасов для Украины, и с приходом к власти в Варшаве леволибералов осенью 2023 года ничего не изменилось.Более того, нынешние власти Польши куда восприимчивее к позиции ведущих государств Европы, которые сейчас полностью поддерживают Зеленского, в том числе в героизации нацистов. Так, польский проправительственный портал OKO.press на днях обнародовал "расследование", в котором утверждает, что Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла не самостоятельно, а под влиянием "пророссийских сил". Мол, эту идею подбросил президенту экс-премьер Польши Лешек Миллер, – которого Навроцкий на самом деле терпеть не может из-за того, что Миллер до 1990 года был членом Политбюро ЦК польской компартии.Однако в условиях грядущих парламентских выборов в Польше (они должны пройти осенью следующего года) даже подчинённые Брюсселю польские леволибералы вынуждены демонстрировать борьбу с нацистскими коллаборационистами. Так, по информации в социальных сетях, Дональд Туск обратился к Европейскому парламенту с инициативой принять официальную резолюцию, осуждающую "преступления фашистов из УПА* против польского, еврейского и украинского населения". Хотя такая резолюция не будет иметь правовых последствий, но её можно будет представить избирателям как защиту памяти поляков, убитых украинскими националистами.С другой стороны, никаких реальных действий против Украины на национальном или европейском уровне правительство Польши предпринимать не собирается. Призывы заблокировать вступление Украины в Евросоюз или прекратить деятельность хаба по поставке вооружений Киеву в польском Жешуве пока звучат только со стороны оппозиционеров. Даже Кароль Навроцкий и его подчинённые постоянно подчёркивают, что их реакция на героизацию УПА* не направлена против Украины, которая "героически борется с агрессией России", – поскольку Москва является общим врагом для Варшавы и Киева.И раз уж Марк Безручко в своё время боролся против России, да ещё и вместе с поляками, появление его имени в Национальном пантеоне Украины будет принято в Польше как должное. Но вряд ли это снизит накал продолжающегося второй месяц скандала – по крайней мере, со стороны Кароля Навроцкого и оппозиционных политических сил.О других аспектах польско-украинского конфликта - в статье Захара Виноградова Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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эксклюзив, киев, варшава, оун, владимир зеленский, польша, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, верховная рада, симон петлюра, украина.ру