"Зачем нам эта Украина?": Ищенко о принципиально разных целях Европы и США - 02.07.2026 Украина.ру
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"Зачем нам эта Украина?": Ищенко о принципиально разных целях Европы и США
"Зачем нам эта Украина?": Ищенко о принципиально разных целях Европы и США - 02.07.2026 Украина.ру
"Зачем нам эта Украина?": Ищенко о принципиально разных целях Европы и США
США не рассчитывают на победу Украины — им нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы и позже с новыми силами заняться Россией. Европейцы же убеждены, что второго шанса у них не будет, поэтому они должны побеждать сейчас.. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-02T13:12
2026-07-02T13:12
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Разбирая итоги консультаций в Эвиане, Ищенко указал на принципиальное различие подходов США и Европы. По его словам, американцы не рассчитывают на победу Украины, им нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы и подготовиться к новому противостоянию с Россией.Европейцы же, по словам Ищенко, рассуждают иначе. "А европейцы считают, что с новыми силами они уже никогда не соберутся: либо они побеждают со старыми силами, либо проигрывают", — добавил он.Эксперт также отметил, что внутри Европы нет единства — есть те, кто хотел бы договориться с Россией ради дешевых энергоресурсов, но вернуться к прежнему сотрудничеству не получится."Как в России были люди, которые говорили в духе "Зачем нам эта Украина? Договорились бы с Западом, и все было бы хорошо", так и в Европе есть люди, которые рассуждают в духе "Зачем нам эта Украина? Давайте с Россией договариваться и снова дешевые энергоресурсы получать", — подчеркнул Ищенко. "Проблема в том, что теперь при всем желании у нас не получится вернуться к сотрудничеству с Европой на прежних условиях" , — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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"Зачем нам эта Украина?": Ищенко о принципиально разных целях Европы и США

13:12 02.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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США не рассчитывают на победу Украины — им нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы и позже с новыми силами заняться Россией. Европейцы же убеждены, что второго шанса у них не будет, поэтому они должны побеждать сейчас.. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Разбирая итоги консультаций в Эвиане, Ищенко указал на принципиальное различие подходов США и Европы. По его словам, американцы не рассчитывают на победу Украины, им нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы и подготовиться к новому противостоянию с Россией.
Европейцы же, по словам Ищенко, рассуждают иначе. "А европейцы считают, что с новыми силами они уже никогда не соберутся: либо они побеждают со старыми силами, либо проигрывают", — добавил он.
Эксперт также отметил, что внутри Европы нет единства — есть те, кто хотел бы договориться с Россией ради дешевых энергоресурсов, но вернуться к прежнему сотрудничеству не получится.
"Как в России были люди, которые говорили в духе "Зачем нам эта Украина? Договорились бы с Западом, и все было бы хорошо", так и в Европе есть люди, которые рассуждают в духе "Зачем нам эта Украина? Давайте с Россией договариваться и снова дешевые энергоресурсы получать", — подчеркнул Ищенко.
"Проблема в том, что теперь при всем желании у нас не получится вернуться к сотрудничеству с Европой на прежних условиях" , — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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