Зеленскому припомнили смех над ДТП со «слугой народа»

Во время съезда партии «Слуга народа» в октябре прошлого года, проходившем в Трускавце, депутаты фракции, ее руководство и представители высшей власти государства, в том числе и президент, посмеялись над сценкой, в юмористическом стиле объединявшей истории с покушением на первого помощника президента Сергея Шефира и ДТП с участием нардепа Александра Трухина.
На фотографиях видно, что на большом экране смоделирован диалог в партийном чате «слуг народа», в котором Шефир просит подвезти его в Трускавец. Свои услуги предлагает Трухин, но помощник президента игнорирует его предложение.
На остальных снимках заметно, что шутку оценили и президент Владимир Зеленский, и глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, и тогда еще вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Тогдашнему главе партии Александру Корниенко и руководителю парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии тоже явно понравилась сценка.
В августе Audi Александра Трухина на трассе под Киевом врезалось в Ford, а затем совершило наезд на Daewoo. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждает, что автомобилем управлял его водитель, однако в Нацполиции располагают записью, на которой видно, что за рулем сидит сам нардеп.
Расследование инцидента заглохло, а от должности Трухина так и не отстранили. Стоит отметить, что президент Зеленский во время пресс-марафона сказал, что «ничего страшного нет, это обычное ДТП». Только 2 февраля Арахамия заявил, что всей партии стыдно за Трухина, и отметил, что нардепу не место в политсиле.
В сентябре на советника президента Украины Сергея Шефира совершили покушение. Ранили водителя автомобиля, он получил три пули. Сам Шефир не пострадал.
Комментируя произошедшее, он рассказал, что чувствует себя нормально и благодарит сотрудников полиции за оперативную работу. Шефир также опроверг слухи о конфликте с Офисом президента.