Зеленскому припомнили смех над ДТП со «слугой народа»

Украинский журналист Евгений Куксин 1 февраля опубликовал в своем Telegram-канале снимки президента Владимира Зеленского, посмеявшегося над ДТП, виновником которого стал депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Трухин

Фракция Зеленского хочет исключить депутата из-за ДТП © скриншот видео " Shuster online" Сергея Шефира и ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

На фотографиях видно, что на большом экране смоделирован диалог в партийном чате «слуг народа», в котором Шефир просит подвезти его в Трускавец. Свои услуги предлагает Трухин, но помощник президента игнорирует его предложение.

На остальных снимках заметно, что шутку оценили и президент Владимир Зеленский, и глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, и тогда еще вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Тогдашнему главе партии Александру Корниенко и руководителю парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии тоже явно понравилась сценка.

В августе Audi Александра Трухина на трассе под Киевом врезалось в Ford, а затем совершило наезд на Daewoo. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждает, что автомобилем управлял его водитель, однако в Нацполиции располагают записью, на которой видно, что за рулем сидит сам нардеп.

Расследование инцидента заглохло, а от должности Трухина так и не отстранили. Стоит отметить, что президент Зеленский во время пресс-марафона сказал, что «ничего страшного нет, это обычное ДТП». Только 2 февраля Арахамия заявил, что всей партии стыдно за Трухина, и отметил, что нардепу не место в политсиле.

В сентябре на советника президента Украины Сергея Шефира совершили покушение. Ранили водителя автомобиля, он получил три пули. Сам Шефир не пострадал.

Комментируя произошедшее, он рассказал, что чувствует себя нормально и благодарит сотрудников полиции за оперативную работу. Шефир также опроверг слухи о конфликте с Офисом президента.