Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов вновь подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину, передало 31 января агентство Associated Press

Третьяков о том, чем закончится "вторжение" России в Украину © Скриншот из видео Украина.ру

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трёх до семи дней. Мы его не видим, чётко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», — сказал Данилов.

Он также выразил сожаление по поводу решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады отозвать часть дипломатов из Киева, отметив, что этот шаг «был неприятным» для украинских властей.

«Мы не думаем, что сейчас существует угроза», — добавил глава СНБО.

В декабре он также заявлял об отсутствии признаков скорого вторжения России и отмечал, что для такой перспективы Москва должна нарастить группировку войск, сконцентрированных возле границы Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал измышления о том, что Россия якобы «собрала 100 тысяч военных» на границе Украины. Дипломат напомнил, что Москва эту цифру не называла и не подтверждала. Он также заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.