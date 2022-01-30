Влиятельное американское издание со ссылкой на анонимный источник опубликовало информацию о том, что украинские разведслужбы вывезли из Киева секретную документацию в западные регионы страны из опасений «российского вторжения»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своих граждан не паниковать, так как никакой опасности «вторжения России», о котором с декабря вещают все СМИ Запада, нет.

«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — написала газета, отметив, что эту информацию ей сообщили украинские чиновники, не пожелавшие раскрывать инкогнито.

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Следует отметить, что официального подтверждения этой информации украинскими властями не было. Также очевидно, что рассказы о панике в украинском разведсообществе крайне негативно скажутся на настроениях жителей Украины.

Очевидно, что Западу гораздо нужнее нагнетать истерию вокруг «вторжения России», нежели самому официальному Киеву, который благодаря раздутой истерике уже получил от Евросоюза очередной кредит на 1,2 млн евро и хочет прекратить эскалацию.

В пользу этого говорит также недавняя утечка переговоров президента США Джо Байдена и Зеленского, которую уже высмеял экс-президент Дональд Трамп.

Согласно данным журналиста CNN, полученных также от анонимного украинского чиновника, Зеленский просил Байдена успокоиться и перестать нагнетать напряженность на украино-российской границе.