Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают российскую угрозу, чтобы заключить договорённости с Москвой. Об этом сообщила 28 января американская газета Politico

По данным издания, Зеленский допускает, что возможная сделка Белого дома с Кремлём, может предусматривать предоставление российской стороне некоторого контроля над Донбассом. Впрочем, в статье указывается, что администрация Байдена отрицает обсуждается подобных вариантов. Уроки рисования: как западные СМИ планируют «российскую агрессию» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Газета отмечает нарастающее раздражение Зеленского действиями администрации Джо Байдена.

«Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединённым Штатам только за то, что они Соединённые Штаты», — приводит газета слова украинского лидера.

Издание указывает, что постоянные утверждения из Вашингтона о «неминуемом» российском вторжении, и такие шаги, как эвакуация дипломатического персонала из посольства в Киеве, «преждевременны и излишне пугают местных жителей, а также финансовые рынки».