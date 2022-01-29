По данным издания, Зеленский допускает, что возможная сделка Белого дома с Кремлём, может предусматривать предоставление российской стороне некоторого контроля над Донбассом. Впрочем, в статье указывается, что администрация Байдена отрицает обсуждается подобных вариантов.
Газета отмечает нарастающее раздражение Зеленского действиями администрации Джо Байдена.
«Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединённым Штатам только за то, что они Соединённые Штаты», — приводит газета слова украинского лидера.
Издание указывает, что постоянные утверждения из Вашингтона о «неминуемом» российском вторжении, и такие шаги, как эвакуация дипломатического персонала из посольства в Киеве, «преждевременны и излишне пугают местных жителей, а также финансовые рынки».