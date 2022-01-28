Страны Запада продолжают вбрасывать в СМИ тему возможного наступления российской армии на Украину. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, подобных планов не может быть в принципе, так как РФ не заинтересована в войне со своим соседом. Аналогичной риторики придерживается и официальный Киев, который признал, что нет никаких признаков готовящейся агрессии.
Тем не менее, Климкин уверен, что такие планы у России не просто есть, якобы уже разработаны сценарии провокаций, которые послужат поводом к вводу российских войск на Украину.
«Но чтобы это (вторжение — ред.) произошло, нужна масштабная провокация в Киеве. Это может быть что угодно — например, атака на [Киево-Печерскую] лавру или на российских граждан во время Крестного хода. И я уверен, что эти сценарии разработаны. У Кремля со сценаристами все хорошо», — сказал он.
В пятницу, 28 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой войны России с Украиной не будет, если этот вопрос будет зависеть исключительно от России. Он добавил, что российское руководство готово вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нормализации отношений двух стран, но все вопросы по Донбассу Киеву нужно решать в диалоге с ДНР и ЛНР.