Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о сценариях начала наступления РФ на Украину, который будто бы готовят в Москве. Своими мыслями он поделился в интервью «Европейской правде», опубликованном на днях

«Аль-Джазира»: война на Украине больше не нужна России и США © коллаж Украина.Ру

Тем не менее, Климкин уверен, что такие планы у России не просто есть, якобы уже разработаны сценарии провокаций, которые послужат поводом к вводу российских войск на Украину.

«Но чтобы это (вторжение — ред.) произошло, нужна масштабная провокация в Киеве. Это может быть что угодно — например, атака на [Киево-Печерскую] лавру или на российских граждан во время Крестного хода. И я уверен, что эти сценарии разработаны. У Кремля со сценаристами все хорошо», — сказал он.

В пятницу, 28 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой войны России с Украиной не будет, если этот вопрос будет зависеть исключительно от России. Он добавил, что российское руководство готово вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нормализации отношений двух стран, но все вопросы по Донбассу Киеву нужно решать в диалоге с ДНР и ЛНР.