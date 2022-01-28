Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в комментарии «Газете.Ru» 28 января раскритиковал украинского артиста Андрея Данилко за исполнение в эфире песни «Батько наш Бандера»

«Не хватает позитива»: Данилко оправдался за «батьку Бандеру» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Верка Сердючка (экранный образ артиста Андрея Данилко) — «типичное явление украинской политики», и вместе с президентом Владимиром Зеленским представляет собой национальное самосознание Украины.

По словам Бородая, вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду, и реагировать на это всерьез не стоит.

«Въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны», — заключил он.

Ранее Данилко на съемках «Дизель-шоу» спел на сцене песню украинских националистов «Батько наш Бандера».

Затем в эфире ток-шоу журналиста Дмитрия Гордона он пояснил, что не хотел вызвать скандал и считает Бандеру спорным персонажем, а спел о нем якобы просто из любви к повстанческим песням.

«В этом жанре — это суперхит. Реально. Для меня в этой песне все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати"», — заявил Данилко.