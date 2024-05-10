Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера - 10.05.2024 Украина.ру
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Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера
Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера - 10.05.2024 Украина.ру
Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале
2024-05-10T09:41
2024-05-10T09:41
новости
россия
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
премьер-министр
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Володин уточнил, что кандидат в премьеры сперва выступит перед депутатами с докладом, затем ответит на их вопросы, а после этого состоится голосование. По словам Володина, в ходе обсуждения кандидатуры депутатам важно получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным в демографической политике, молодежной политике, в области повышения благополучия населения, укрепления технологического суверенитета, развития экономики регионов и повышения обороноспособности России.Володин 10 мая также сообщил журналистам, что Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями в Государственной думе."Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", - сказал он.В соответствии с законодательством России президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Государственная дума. В течение недели новый премьер-министр должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).Президент обязан утвердить все назначения, если их одобрят депутаты Госдумы.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.
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новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, премьер-министр
Новости, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума, премьер-министр

Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера

09:41 10.05.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале
"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", — отметил председатель Госдумы.
Володин уточнил, что кандидат в премьеры сперва выступит перед депутатами с докладом, затем ответит на их вопросы, а после этого состоится голосование. По словам Володина, в ходе обсуждения кандидатуры депутатам важно получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным в демографической политике, молодежной политике, в области повышения благополучия населения, укрепления технологического суверенитета, развития экономики регионов и повышения обороноспособности России.
Володин 10 мая также сообщил журналистам, что Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями в Государственной думе.
"Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", - сказал он.
В соответствии с законодательством России президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Государственная дума. В течение недели новый премьер-министр должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).
Президент обязан утвердить все назначения, если их одобрят депутаты Госдумы.
Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.
7 мая, 13:15
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