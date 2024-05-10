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Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера

Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера - 10.05.2024 Украина.ру

Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале

2024-05-10T09:41

2024-05-10T09:41

2024-05-10T09:41

новости

россия

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума

премьер-министр

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Володин уточнил, что кандидат в премьеры сперва выступит перед депутатами с докладом, затем ответит на их вопросы, а после этого состоится голосование. По словам Володина, в ходе обсуждения кандидатуры депутатам важно получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным в демографической политике, молодежной политике, в области повышения благополучия населения, укрепления технологического суверенитета, развития экономики регионов и повышения обороноспособности России.Володин 10 мая также сообщил журналистам, что Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями в Государственной думе."Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", - сказал он.В соответствии с законодательством России президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Государственная дума. В течение недели новый премьер-министр должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).Президент обязан утвердить все назначения, если их одобрят депутаты Госдумы.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.

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новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, премьер-министр