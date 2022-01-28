В Киеве у здания Верховной Рады 28 января украинцы провели акцию против развязывания войны Украины и России, передает Telegram-канал Klymenko Time

Участники акции призвали решать проблемы в отношениях России и Украины переговорами, а не военными действиями. Они заявили, что, несмотря на воинственные заявления властей, народы Украины и России не должны позволить развязать войну. Медведев сказал, как избежать войны © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

«Мы не хотим войны с русским народом! Русский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?» — обратились участники акции к Владимиру Зеленскому.

Украинскому лидеру также напомнили его обещания времен предвыборной кампании — о мире и завершении войны в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что со стороны Российской Федерации речи о войне с Украиной не идет.

В Офисе Зеленского также пытались опровергнуть воинственную риторику западных СМИ и заявляли, что не видят угрозы «российского вторжения». Тем не менее, Украина требует от Запада все больше новых поставок летального оружия, заявляя, что оно нужно для обороны.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.