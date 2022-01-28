Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в случае военной агрессии против России Минск предоставит ей помощь. Об этом он заявил 28 января в ежегодном послании белорусскому народу и парламенту, которое транслируется белорусскими телеканалами

По словам Лукашенко, война возможна лишь в двух случаях — агрессии против Белоруссии или России. Иоффе описал портрет преемника Лукашенко © president.gov.by

«И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации», — сказал президент Белоруссии.

Кроме того, он допустил введение войск РФ для защиты территории Белоруссии.

«Хочу ответить коллективному Западу, у них этот вопрос очень важный — будут ли войска на территории Белоруссии? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», — добавил он.

Хотя Запад «сделал все, чтобы Минск перестал быть источником мира в регионе», Белоруссия будет стремиться к миру, заявил Лукашенко.