По словам Лукашенко, война возможна лишь в двух случаях — агрессии против Белоруссии или России.
«И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации», — сказал президент Белоруссии.
Кроме того, он допустил введение войск РФ для защиты территории Белоруссии.
«Хочу ответить коллективному Западу, у них этот вопрос очень важный — будут ли войска на территории Белоруссии? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», — добавил он.
Хотя Запад «сделал все, чтобы Минск перестал быть источником мира в регионе», Белоруссия будет стремиться к миру, заявил Лукашенко.