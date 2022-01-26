Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах в рамках санкций против России, которые Запад грозит ввести при эскалации ситуации на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы

Сенаторы США торопятся ввести санкции против РФ - СМИ © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Собеседники агентства заявили, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов. Один из чиновников сообщил, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.

Западные страны угрожают России «беспрецедентными санкциями» в случае реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Москва такие планы отрицает. Во вторник немецкий таблоид Bild сообщил, что США рассматривают возможность блокады поставок российского сырья. Данный план, как утверждается, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине.