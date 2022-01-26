Согласно одному из документов, Германия обеспокоена тем, что могут оказаться под угрозой поставки газа в Европу. По словам источника, исключение не будет касаться газопровода «Северный поток — 2».
Собеседники агентства заявили, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов. Один из чиновников сообщил, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.
Западные страны угрожают России «беспрецедентными санкциями» в случае реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Москва такие планы отрицает. Во вторник немецкий таблоид Bild сообщил, что США рассматривают возможность блокады поставок российского сырья. Данный план, как утверждается, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине.