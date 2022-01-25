Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 24 января в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев счел преждевременным решение ряда стран эвакуировать семьи дипломатов

Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, однако об эвакуации заявили только четыре из них.

Как ранее сообщал украинский МИД, по состоянию на 24 января о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили США, Великобритания, Австралия и Германия. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов.