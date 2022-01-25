«Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — сказал Кулеба.
Он напомнил, что на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, однако об эвакуации заявили только четыре из них.
Как ранее сообщал украинский МИД, по состоянию на 24 января о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили США, Великобритания, Австралия и Германия. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов.