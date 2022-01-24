Украинские добровольческие подразделения готовы присоединиться к ВСУ в случае нападения на Украину, заявил командующий так называемой Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош в своем Facebook 24 января

Националист Ярош после ухода из «Правого сектора»* и Верховной Рады числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии, праворадикальной группировки, члены которой принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

Ярош заявил, что планирует развернуть боевые батальоны УДА, медбат «Госпитальеры», учебные центры, службы обеспечения, а кроме того, помогать СБУ в «зачистке тыла от предателей и коллаборантов». Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины стал советником главкома ВСУ © commons.wikimedia.org, Volodymyr Tverdokhlib / Facebook/Валерій Залужний

«Все действия УДА были, есть и будут полностью подчинены Национальным интересам Украины и Командованию Вооруженных Сил Украины. Отмечаю — я полностью доверяю лично Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту [Валерию] Залужному и его команде», — написал Ярош.

Ранее он заявил, что украинские антиваксеры якобы готовят российское вторжение на Украину.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, и назвали любые перемещения российских войск в пределах страны внутренним делом государства. Также российские власти призвали США и НАТО перестать снабжать Киев вооружением, так как это может вызвать эскалацию в Донбассе.

* Деятельность организации запрещена в РФ