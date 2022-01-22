Посол заявил, что в случае неудачи на переговорах по безопасности в Европе Россия будет рассматривать расширение НАТО как угрозу своей безопасности и будет вынуждена предпринять ответные меры.
Отвечая на вопрос ведущей программы, означает ли это, что в таком случае РФ совершит вторжение на Украину, посол решительно отверг такую возможность.
«Нет, разумеется, нет…. Я могу официально заверить вас, что Россия не будет вторгаться на Украину и не хочет вторгаться на Украину», — указал Степанков.
Отвечая на вопрос журналистки, почему, с целью уменьшения напряжённости, РФ не может отказаться от запланированных на ближайшее время совместных российско-белорусских военных учений, дипломат ответил, что Россия не может поддаваться нажиму других стран в вопросах, касающихся своей оборонной политики.
«Сейчас они говорят, что им не нравятся наши совместные учения в Белоруссии, а в следующий раз они скажут, что российские войска не должны находиться в Сибири», — сказал посол.
Также он указал, что ведущаяся в западных СМИ кампания по выпячиванию связанных с Украиной тем призвана отвлечь внимание общественного мнения западных стран от российских предложений по безопасности в Европе.