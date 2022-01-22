Ответные меры России в случае отказа НАТО от выполнения её предложений не включают вторжение на Украину. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, выступая в вышедшей 22 января вэфире местного телеканала CBC программе

Посол заявил, что в случае неудачи на переговорах по безопасности в Европе Россия будет рассматривать расширение НАТО как угрозу своей безопасности и будет вынуждена предпринять ответные меры.

Канада отправила на Украину спецназ - Global News © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нет, разумеется, нет…. Я могу официально заверить вас, что Россия не будет вторгаться на Украину и не хочет вторгаться на Украину», — указал Степанков.

Отвечая на вопрос журналистки, почему, с целью уменьшения напряжённости, РФ не может отказаться от запланированных на ближайшее время совместных российско-белорусских военных учений, дипломат ответил, что Россия не может поддаваться нажиму других стран в вопросах, касающихся своей оборонной политики.

«Сейчас они говорят, что им не нравятся наши совместные учения в Белоруссии, а в следующий раз они скажут, что российские войска не должны находиться в Сибири», — сказал посол.

Также он указал, что ведущаяся в западных СМИ кампания по выпячиванию связанных с Украиной тем призвана отвлечь внимание общественного мнения западных стран от российских предложений по безопасности в Европе.