Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили, как Польша может содействовать деэскалации на границе Украины, сообщил пресс-секретарь президента Польши Якоб Кумох 21 января

Ранее Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Хитрый адвокат. Зачем на самом деле Польша поддерживает Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По словам представителя пресс-службы президента Польши, стороны договорились, что «перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши». Прежде всего между Польшей и Украиной будет создан секретный канал связи.

«Несмотря на разницу в том, что Польша состоит в НАТО, а Украина нет, наши интересы в сфере безопасности очень сильно связаны между собой. Это сравнимо с отношениями, которые имеются хотя бы между Турцией и Азербайджаном. Нас интересует диалог в сфере безопасности, особые отношения в этой области, потому что безопасность Украины является частью нашей безопасности, и президенты это понимают», — рассказал Кумох.

На переговорах президенты подчеркнули, что Россия должна понимать, что в случае эскалации заплатит «цену в виде санкций и причинения жертв на ее стороне».

Он добавил, что Польша, так же как и Украина, продолжит выступать против запуска «Северного потока-2».

Киев и страны Запада обвиняют Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право. Также в МИД РФ отмечают напряженную ситуацию и подвоз украинской техники на линии разграничения в Донбассе, а кроме того, поставки Украине оружия Западом.