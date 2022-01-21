Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военных республики надежно защитить границу между Белоруссией и Украиной на случай «непредсказуемых действий» Киева, передает БЕЛТА 21 января

Об этом Лукашенко заявил на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии в Лунинецком районе.

По словам президента Белоруссии, он «с болью в сердце» наблюдает то, что творится на Украине. Власти Украины находятся под внешним управлением и порой ведут себя непредсказуемо и неадекватно, продолжил он. Россия и Белоруссия готовятся к учениям. Вероятные противники — Запад и Украина © РИА Новости, Константин Морозов / Перейти в фотобанк

«Поэтому на этот случай — непредсказуемости, неадекватности, — и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины — это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что раньше никто не предполагал, что по городам Украины »будут маршировать молодчики с фашистской свастикой».

«Мудрая поговорка "Хочешь мира — готовься к войне"… Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю», — заключил он.

Ранее в Белоруссии анонсировали совместные учения Союзного государства. Россия начала переброску в Белоруссию истребителей и систем ПВО.