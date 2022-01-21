Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько дал интервью изданию Украина.ру, в котором ответил на ряд вопросов, связанных с украинской политикой. В частности, эксперт объяснил, почему президент Владимир Зеленский призвал своих граждан «не бояться российского вторжения»

«Вообще все это выглядит очень странно, учитывая, что раньше Зеленский постоянно говорил о «российском вторжении», а теперь призывает его не бояться. То ли он призывает не бояться, потому что знает, что вторжения не будет, то ли он призывает не бояться вторжения, потому что мы окажем мощное сопротивление, всех побьем и дойдем до Камчатки», — сказал эксперт.

Байден хочет запретить России пользоваться долларами © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Петр Порошенко, и очередное заявление президента о России может просто отвлечением внимания от персоны предшественника.

Однако диссонанс в происходящем все же есть, уточнил Безпалько, так как буквально считанные часы назад американский лидер Джо Байден объявил о намерении США ввести новые санкции против РФ в случае «эскалации вокруг Украины».

«Слово "вторжение" вроде уже не используется, но об «эскалации» все равно говорят. Что оно означает тоже непонятно. То ли он имеет в виду военный ответ России на провокации или вторжение Украины на Донбасс, то ли это манипуляции с российскими войсками вокруг Украины. В любом случае напряженность вокруг этого вопроса держат даже самые высокопоставленные американские представители», — констатировал эксперт.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.