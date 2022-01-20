Санкционный список Министерства финансов Соединенных Штатов, связанный с «вредной деятельностью России за рубежом» пополнился четырьмя украинскими политиками. Соответствующие данные обнародованы на сайте Минфина США 20 января

Как уточняется, это представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Тарас Козак, его коллега по фракции Олег Волошин, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник и экс-вице-премьер правительства Николая Азарова Владимир Сивкович.

США: санкции как спасение © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В частности, Козака обвиняют в том, что он пытался «очернить» представителей ближайшего политического окружения президента Владимира Зеленского, Волошина — в лоббировании интересов России и иностранном вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.

Живущий в России Олейник, по версии американского Минфина, якобы собирает информацию о критической инфраструктуре Украины по заданию ФСБ РФ.

Сивковича также обвинили в связях с ФСБ и распространении «дезинформации» о президентских выборах 2020 года в США.

Такого рода санкции включают в себя блокирование активов указанных лиц, находящихся в американской юрисдикции и запрет на совершение сделок с гражданами Соединенных Штатов.