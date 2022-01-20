Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках. Об этом сообщил представитель департамента полиции в комментарии Интерфаксу 20 января

В полиции пояснили, что тайные захоронения проводились, чтобы затруднить опознание участников беспорядков.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — сказала пресс-секретарь полиции Салтанат Азирбек.

Ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что во время массовых беспорядков радикалы совершили семь нападений на морги, было похищено более 40 тел. Мир изменился. Политолог Серенко объяснил почему то, что было в Казахстане, будет везде © РИА Новости, Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки.

Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых и пропавших без вести. Наиболее сильно во время беспорядков пострадала Алма-Ата, здесь бандиты громили административные здания, отделения полиции, магазины.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.