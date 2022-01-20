Ранее состоялся визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Москву. Несмотря на то, что Бербок - глава "Зелёных", главной антироссийской партии Германии, результаты переговоров эксперты оценили как конструктивные. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

«Партия зеленых», главой которой является Бербок — очень заидеологизированная партия, у нее сугубо критическое отношение к России. Однако в роли главы МИД Германии госпожа Бербок начинает осознавать, что представляет не интересы своей партии, а целой страны — Германии, подчеркнул эксперт. Российский газ стал предметом борьбы внутри немецкого правительства - Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Глава МИД не стала ни в коем случае противоречить своему шефу, канцлеру Шольцу, который настроил немецкое правительство на более конструктивный диалог с Россией. И она приехала в Россию с предложением, которое действительно прозвучало очень интересно…Она использовала аргументы, которые до этого использовали только друзья России в Германии, что нужно вести "зеленый диалог" с Россией совместно с внедрением зеленой технологии», — сказал Рар.

Если диалог будет успешным, то между Германией и Россией снова создастся нужное доверие, и это приведет к разрядке в отношениях между Россией и Европой, заключил эксперт.

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