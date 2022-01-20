Диапазона для принятия самостоятельных решений у Украины нет, что вызвано резкой реакцией Америки на любые попытки проводить суверенную политику своим сателлитом, заявил эксперт. Даже в случае, если Америка прикажет киевской власти соблюдать Минские соглашения, Киеву придётся это сделать.
«Да, мы можем услышать от украинской стороны ряд критических заявлений, но это ничего не значит. Решения принимаются не в Офисе президента, а в Демократической партии США. Поэтому говорить о том, что Украина не будет выполнять указания, которые раньше передавались через послов, нельзя», — сказал Асафов.
Киевские власти ограничатся высказыванием своей формальной позиции в СМИ, но не более того, заключил эксперт.
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