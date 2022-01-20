Субъектность Украины на международной арене - лишь иллюзия, и все решения за неё принимаются в Демократической партии США. В таких условиях киевской власти придётся подчиниться любому требованию Вашингтона, уверен обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Диапазона для принятия самостоятельных решений у Украины нет, что вызвано резкой реакцией Америки на любые попытки проводить суверенную политику своим сателлитом, заявил эксперт. Даже в случае, если Америка прикажет киевской власти соблюдать Минские соглашения, Киеву придётся это сделать. Константин Бондаренко: Великобритания за счет Украины хочет вбить клин между США и Россией © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, мы можем услышать от украинской стороны ряд критических заявлений, но это ничего не значит. Решения принимаются не в Офисе президента, а в Демократической партии США. Поэтому говорить о том, что Украина не будет выполнять указания, которые раньше передавались через послов, нельзя», — сказал Асафов.

Киевские власти ограничатся высказыванием своей формальной позиции в СМИ, но не более того, заключил эксперт.

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