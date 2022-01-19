Если США действительно заставят Украину пойти на выполнение «Минска» и пересмотру внутренней политики, мы можем услышать от украинской стороны ряд критических заявлений, но они выполнят все их требования, считает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Об этом он рассказал в издании Украина.ру

Александр Асафов: в случае краха Украины Германия купит ее газотранспортную систему © РИА Новости, Владимир Трефилов Анналена Бербок, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Александр, с чем связана такая активность вокруг Украины, действительно ли она имеет такое значение для Запада?

— Этот всплеск медийной активности вокруг Украины связан с предполагаемым вторжением. Да, это абсурд, но в связи с этим возникает вопрос деэскалации. Уже никто не обсуждает ни «Минск», ни Нормандский формат, ни формулу Штайнмайера, по которой Зеленский лично давал обещания. Именно на это направлены все медийные усилия и Нуланд, и Псаки, и Блинкена, и кого только можно. Сегодня даже вышла большая статья в The American Thinker относительно целей и личных качеств Путина относительно того, зачем ему нужно вторгаться в Украину.

Все это связано с одной целью — улучшить рейтинг Байдена после афганского провала и ряда других внутренних проблем, связанных в том числе с коронавирусом. Его хотят сделать миротворцем, который остановил конфликт, грозящий стать глобальным. Этот конфликт надо выдумать, закрепить в общественном сознании, а потом разрешить итогом переговоров. Именно с этим связана активность и новых немецких политиков. Связь Бербок и партии зеленых была очевидна и до, и во время выборов в Германии.

Если Россия, судя по аналитическим документам Пентагона, собиралась вторгнуться в Прибалтику и на этом строилась демонизация России как угрозы стран НАТО, то сейчас они переключились на Украину, хотя предложения Москвы по безопасности были совершенно в ином контексте. Стоит отметить справедливое замечание посольства РФ в США, что если вы действительно хотите реальной деэскалации, то перестаньте поставлять туда оружие. Но я думаю, что этот голос будет услышан, хотя это было бы разумно. Дмитрий Стешин: Украина в НАТО – это красная линия. Но для США, а не для России © Facebook, Дмитрий Стешин

- Великобритания заявила, что Украина является приоритетом в ее внешней политике. Действует ли Лондон в этом вопросе по поручению США, действует ли он самостоятельно и хватит ли у него ресурсов реализовать свои амбиции?

— Великобритания находится на антироссийском идеологическом треке достаточно давно и достаточно прочно. Она действует самостоятельно, поскольку она создатель идеологической модели российской угрозы по всему миру. Ей это выгодно.

Напомню, что в далекие полузабытые времена Великобритания была источником информации о недопустимости проведения Чемпионата мира по футболу в России якобы из-за наличия угроз западным болельщикам, а также истории с «отравлением» Скрипалей, ставшая поводом для введения вполне реальных санкций.

Что касается их поддержки информационной модели по поводу деэскалации на Украине, то и тут цели США и Великобритании совпадают, поэтому они все это поддерживают.

Насколько реально Украина находится в фокусе британских проблем, можно осознать на уровень британской финансовой поддержки — ее нет. Это просто риторическая фигура, связанная с серьезными процессами в мировой политике, которые Украину напрямую не касаются.

- Если бы США действительно прикажут Украине пойти на выполнение политической части «Минска» и пересмотру внутренней политики, то действительно ли Киев их послушается?

— Есть определенная иллюзия, что Украина хоть сколько-нибудь субъектна, и что у нее есть диапазон для принятия решений. Я думаю, что такого диапазона нет. Это связано в том числе с реакцией американцев на ряд попыток вести хоть какую-то суверенную внутреннюю политику, не говоря уже о внешней. Какое решение будет доведено, так и будет.

Да, мы можем услышать от украинской стороны ряд критических заявлений, но это ничего не значит. Решения принимаются не в Офисе президента, а в Демократической партии США. Поэтому говорить о том, что Украина не будет выполнять указания, которые раньше передавались через послов, нельзя.

Да, мы можем увидеть формальную демонстрацию своей позиции в СМИ, но не более того.

- А как быть с олигархами, нацистскими бандами и людьми, которые привыкли зарабатывать на войне? Они разве не будут сопротивляться?

— Мы видим, что идет постепенное переформатирование политического поля, связанное с уменьшением кормовой экономической базы. Поэтому те акторы, о которых вы говорите, уже не столь действенны. Политическое пространство на Украине стремительно уменьшается. Диапазон для принятия ими самостоятельных решений уже не столь широк. Когда в последний раз вы слышали о влиянии Коломойского на принятие решений в части бизнеса или политики? Это все осталось в прошлом. Украина для США давно уже перешла в режим одного окна. Там есть имитация борьбы с олигархами и конкуренции Порошенко с Зеленским, но это максимум, что там может быть. У Украины недостаточно субъектности для принятия самостоятельных решений в мировой политике.

- Мы всячески отвергаем намерения вторгаться на Украину. А что мы будем делать в информационном плане, если нам придется решать вопрос силовым путем?

— Если Украина путем поддержки своих западных партнеров перейдет к военной операции на Донбассе, мы будем решать вопрос так, как сказал президент. Мы будем защищать граждан России, которые там живут. Я не думаю, что тут что-то пойдет по сценарию США. Тем более, что сегодня мы видим новый виток абсурда, связанный с тем, что Россия якобы собирается напасть на Украину через Белоруссию. Это абсурд, но это все равно обсуждается.