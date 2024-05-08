Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ - 08.05.2024 Украина.ру
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Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ
Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ - 08.05.2024 Украина.ру
Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ
Украинскому командованию необходимо захватить плацдарм на Днепре, чтобы переправить на левый берег свои "Хаймарсы", которые будут бить по Крыму. ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-08T04:31
2024-05-08T04:31
новости
крым
армянск
всу
ракетный удар
крымский мост
джанкой
днепр
плацдарм
севастополь
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ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый берег и расширить плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы беспилотники не работали и не могли помешать высадке украинского десанта, рассказал эксперт.Противнику необходимо захватить плацдарм, чтобы переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. В этом случае под обстрел попадет бухта в Севастополе и Керченский мост. Враг также будет охотиться за колоннами военных автомобилей, добавил он.Выбить Россию с Крымского полуострова - это стратегическая задача США. Потому что тот, кто владеет Крымом, владеет всем Черноморско-Кавказским регионом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html
крым
армянск
крымский мост
джанкой
днепр
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новости, крым, армянск, всу, ракетный удар, крымский мост, джанкой, днепр, плацдарм, севастополь, десант, херсонское направление, киселев
Новости, Крым, Армянск, ВСУ, ракетный удар, Крымский мост, Джанкой, Днепр, плацдарм, Севастополь, десант, Херсонское направление, Киселев

Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ

04:31 08.05.2024
 
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Украинскому командованию необходимо захватить плацдарм на Днепре, чтобы переправить на левый берег свои "Хаймарсы", которые будут бить по Крыму. ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый берег и расширить плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы беспилотники не работали и не могли помешать высадке украинского десанта, рассказал эксперт.
Противнику необходимо захватить плацдарм, чтобы переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. В этом случае под обстрел попадет бухта в Севастополе и Керченский мост. Враг также будет охотиться за колоннами военных автомобилей, добавил он.
"ВСУ хотели бы взорвать сам Крымский мост, ударить по мостам в Джанкое и Армянске, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Если Запад говорит, что в ближайшее время хотел бы видеть такую атаку, то Украина попытается этим заняться", - отметил Киселев.
Выбить Россию с Крымского полуострова - это стратегическая задача США. Потому что тот, кто владеет Крымом, владеет всем Черноморско-Кавказским регионом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 13:24
Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуПотери среди "Иностранного легиона" пока не очень беспокоят французское общество, потому что там очень мало этнических французов. В основном это наемники, которые воюют за деньги и французское гражданство
 
НовостиКрымАрмянскВСУракетный ударКрымский мостДжанкойДнепрплацдармСевастопольдесантХерсонское направлениеКиселев
 
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