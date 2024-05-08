https://ukraina.ru/20240508/1054918459.html

Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ

Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ - 08.05.2024 Украина.ру

Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ

Украинскому командованию необходимо захватить плацдарм на Днепре, чтобы переправить на левый берег свои "Хаймарсы", которые будут бить по Крыму. ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-08T04:31

2024-05-08T04:31

2024-05-08T04:31

новости

крым

армянск

всу

ракетный удар

крымский мост

джанкой

днепр

плацдарм

севастополь

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ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый берег и расширить плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы беспилотники не работали и не могли помешать высадке украинского десанта, рассказал эксперт.Противнику необходимо захватить плацдарм, чтобы переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. В этом случае под обстрел попадет бухта в Севастополе и Керченский мост. Враг также будет охотиться за колоннами военных автомобилей, добавил он.Выбить Россию с Крымского полуострова - это стратегическая задача США. Потому что тот, кто владеет Крымом, владеет всем Черноморско-Кавказским регионом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

крым

армянск

крымский мост

джанкой

днепр

севастополь

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