Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ
Украинскому командованию необходимо захватить плацдарм на Днепре, чтобы переправить на левый берег свои "Хаймарсы", которые будут бить по Крыму. ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый берег и расширить плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы беспилотники не работали и не могли помешать высадке украинского десанта, рассказал эксперт.
Противнику необходимо захватить плацдарм, чтобы переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. В этом случае под обстрел попадет бухта в Севастополе и Керченский мост. Враг также будет охотиться за колоннами военных автомобилей, добавил он.
"ВСУ хотели бы взорвать сам Крымский мост, ударить по мостам в Джанкое и Армянске, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Если Запад говорит, что в ближайшее время хотел бы видеть такую атаку, то Украина попытается этим заняться", - отметил Киселев.
Выбить Россию с Крымского полуострова - это стратегическая задача США. Потому что тот, кто владеет Крымом, владеет всем Черноморско-Кавказским регионом, заключил собеседник издания.
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