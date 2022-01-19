Член партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Александр Турчинов призвал в своем Facebook сторонников экс-президента идти на Банковую улицу, к Офису президента

Ранее Печерский суд Киева не стал арестовывать экс-президента, отпустив его под личное обязательство. Также его обязали сдать загранпаспорт и не покидать Киев.

«Мы не празднуем победу, потому что "безумный сценарий" Зеленского еще не окончен», — заявил Порошенко.

Порошенко пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.

Он назвал Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом» и заявил, что сейчас «время прихлопнуть крышку рояля». Чем закончится «дипломатическая пауза» в деле Порошенко? © AP, Efrem Lukatsky

Соратник Порошенко Александр Турчинов позвал собравшихся под Печерским райсудом Киева на Банковую улицу, «передать привет Зеленскому».

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.

17 января Порошенко вернулся и прибыл в зал суда. Прокуратура потребовала для Порошенко арест с возможностью залога в миллиард гривен. Сторонники Порошенко устроили у суда потасовку с полицией, несколько человек пострадали.