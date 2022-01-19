Эксперт пояснил, что именно поэтому в свое время Украина отказалась от заманчивого предложения Румынии забрать Приднестровье, чтобы Бухарест имел полную свободу рук в Молдавии, несмотря на то, что против этого не возражали и в Москве.
«Ельцин рассуждал, что Приднестровье далеко, удерживать его тяжело, ресурсов нужно много, связь все равно осуществляется через Украину, а людей, у которых в советских паспортах была национальность «украинец» было побольше, чем русских или молдаван. Но Киев отказался, мотивируя это тем, что если можно забрать Приднестровье, можно же и Крым забрать», — указал Ищенко.
Тогда позиция Лукашенко была понятна, но сейчас она тоже понятна, потому что не он с Украиной или Европой поругался, а это Украина с Европой с ним поругались, уточнил политолог.
Лукашенко помешал Европе провести переворот в Белоруссии, а Евросоюз сейчас еще не дошел до такой ручки, чтобы позволить себе пойти на попятную так быстро, поэтому Запад давит Лукашенко санкциями и не без основания рассчитывает на то, что дестабилизация в Белоруссии все равно сильная, и они смогут свои дивиденды получить, заключил собеседник издания.
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