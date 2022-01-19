Позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Донбассе была понятно потому что любое государство не поддерживает сепаратизм у соседей в том смысле, что если можно у них, то можно у нас. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Ельцин рассуждал, что Приднестровье далеко, удерживать его тяжело, ресурсов нужно много, связь все равно осуществляется через Украину, а людей, у которых в советских паспортах была национальность «украинец» было побольше, чем русских или молдаван. Но Киев отказался, мотивируя это тем, что если можно забрать Приднестровье, можно же и Крым забрать», — указал Ищенко.

Тогда позиция Лукашенко была понятна, но сейчас она тоже понятна, потому что не он с Украиной или Европой поругался, а это Украина с Европой с ним поругались, уточнил политолог.

Лукашенко помешал Европе провести переворот в Белоруссии, а Евросоюз сейчас еще не дошел до такой ручки, чтобы позволить себе пойти на попятную так быстро, поэтому Запад давит Лукашенко санкциями и не без основания рассчитывает на то, что дестабилизация в Белоруссии все равно сильная, и они смогут свои дивиденды получить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.