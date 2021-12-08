Когда Белоруссия и Польша обмениваются угрозами о перекрытии транзита или о готовности начать войну, они наносят огромный убыток себе, это будет учитываться более крупными игроками при планировании логистических схем, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сделал ряд сенсационных заявлений по украинской тематике. В частности, он сказал о признании Крыма и о том, что Белоруссия не останется в стороне от конфликта в Донбассе.

- Ростислав Владимирович, что Лукашенко имел в виду, когда говорил об участии Белоруссии в донбасском конфликте?

— Белоруссия никогда не была в стороне от конфликта в Донбассе. Другое дело, что она по-разному этот конфликт оценивала. Сначала Лукашенко солидаризировался с Киевом и намекал, что это очень плохо, когда территории отпадают. Эта позиция была понятна, потому что любое государство не поддерживает сепаратизм у соседей в том смысле, что если можно у них, то можно у нас.

Именно поэтому в свое время Украина отказалась от заманчивого предложения Румынии забрать Приднестровье, чтобы Бухарест имел полную свободу рук в Молдавии. Причем против этого не возражали и в Москве. Ельцин рассуждал, что Приднестровье далеко, удерживать его тяжело, ресурсов нужно много, связь все равно осуществляется через Украину, а людей, у которых в советских паспортах была национальность «украинец» было побольше, чем русских или молдаван. Но Киев отказался, мотивируя это тем, что если можно забрать Приднестровье, можно же и Крым забрать.

Тогда позиция Лукашенко была понятна, но сейчас она тоже понятна. Не он с Украиной или Европой поругался, а это Украина с Европой с ним поругались. Лукашенко помешал Европе провести переворот в Белоруссии, а Евросоюз сейчас еще не дошел до такой ручки, чтобы позволить себе пойти на попятную так быстро. Может пройти пять-десять лет, но сейчас они на это пойти не могут. За «красными линиями». Где Лукашенко будет размещать ядерное оружие России © president.gov.by

Запад давит Лукашенко санкциями и не без основания рассчитывает на то, что дестабилизация в Белоруссии все равно сильная, и они смогут свои дивиденды получить.

- К чему в итоге приведет это давление?

— Даже если им не удастся убрать Лукашенко, то они создадут проблемы России, потому что все проблемы белорусской экономики — это проблемы России и российского финансирования. Можно отказаться от Лукашенко, но тогда они его быстро помножат на ноль.

Если поддержит Лукашенко, то это относительно небольшая, но ощутимая нагрузка. Евросоюз санкциями пытается сделать эту нагрузку еще более ощутимой, а США еще пытаются использовать эту ситуацию для того чтобы организовать разрыв отношений России с Евросоюзом.

То есть у каждого свой интерес, и Лукашенко вписывается в эти интересы только как личность страдательная. Они его будут добивать без намерения добить. Даже если они его не добьют, они все равно будут его добивать, потому что это резонансом бьет по России. И Россия сейчас является для Лукашенко единственным партнером, который может обеспечить в Белоруссии хоть какую-то стабильность.

Самое дешевое, что может сделать Лукашенко — просто прийти и под камеры сказать, что признает Крым. Но Россия и Крым заинтересованы в том, чтобы налаживались связи между российскими и белорусскими предприятиями. Политолог Абзалов предположил, какую политику в дальнейшем будет проводить Лукашенко © president.gov.by

- Но ведь уже будут белорусские самолеты летать в Крым, это уже хорошо.

— Да, потому что «Белавиа» уже некуда летать. И в Крыму на миллион-полтора туристов с каждым годом больше. Их надо перевозить. И аэропорт там расширяют, потому что он не может принять все рейсы, которые туда летят. Это хорошее направление, оплачиваемое, самолеты летят под завязку забитые.

Когда Ирак закрылся с беженцами, теперь уже оттуда возить нечего, Европа для Белавиа закрыта, а Китай далеко, то Крым остается единственным направлением. Можно еще летать в Сочи, но там российские компания вряд ли подвинутся, потому что аэропорт не резиновый, а направление вкусное.

Поэтому это первый шаг в правильном направлении, а дальше надо налаживать связь между белорусскими и крымскими предприятиями. Тем более, и те, и те под санкциями, а вместе из-под санкций выбираться удобнее.

- Лукашенко также заявил, что если Польша закроет границу, то мы перекроем транзит энергоносителей. Еще он сказал, что если в Польше будет ядерное оружие в США, то он предложит Путину установить в Белоруссии ядерное оружие России. Не кажется ли вам, что белорусский президент таким образом подыгрывает США?

— Ядерное оружие России появится в Белоруссии не в том случае, если в Польше будет ядерное оружие США, а в том случае, если в Москве сочтут, что это целесообразно. Белоруссия интересна только с точки зрения размещения ракет средней дальности, договоры о которых пока что не дезавуированы.

Что касается комплексов малой дальности вроде «Искандера» (до 300 км), то они и из Калининграда накрывают все, что России необходимо в той же самой Польше. Теоретически можно разместить на юго-западе Белоруссии какой-нибудь комплекс, но «Искандеры» скорее всего будут размещаться без ядерного снаряжения. Потому что они эффективны не столько за счет того, что могут нести ядерный боезаряд, а за счет своей высокой точности попадают в любую форточку, а не просто приносят огромную бомбу, которая разнесет все вокруг.

Я не вижу смысла размещать в Белоруссии ядерное оружие, и не думаю, что Россия видит в этом какой-то сокровенный смысл.

Лукашенко в данной ситуации никому не подыгрывает. Во-первых, Польша сама является младшим партнером США, и шаг вправо/влево без согласия Вашингтона не сделает. Во-вторых, Польша тоже фактически угрожала полностью перекрыть транзит китайских товаров через Белоруссию. Нам-то от этого только лучше, так как транзит пойдет через наши балтийские порты. Но Китаю с Белоруссией это нанесет ущерб.

С точки зрения небольших государств вроде Белоруссии и Польши обмен угрозами о перекрытии транзита или начале войны — огромный убыток себе. Это все откладывается в памяти. И когда начинают чертить логистические схемы, это все вспоминают. Тогда аполитичные политики и бизнесмены поймут, что если Белоруссия и Польша все время друг с другом собачатся, то они в любой момент могут там что-то перекрыть и мы окажемся в убытке.

Так что количество инвестиций в эти экономики снижается, остаются только портфельно-спекулятивные, которые особой пользы не приносят, а один вред. Поэтому все государства демонстрируют всему миру, что мы можем обеспечить на своей территории стабильность, поэтому они привлекают деньги и интересы.