«Обстановка созрела. Общество в Казахстане аморфное, там нет никакого единства, целостности. Территория не своя у них, большая часть территории просто передана Сталиным, как подарок. Они после установления советской власти с узбеками бились за Ташкент, чья столица будет. Сталин говорит: да, пускай, узбекам отдадим Ташкент, а казахам вот дадим. И отдали половину Сибири южной, половину Урала. И они всегда жили в стране, что когда-то придется возвращать», — сказал политик.
Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.
Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.
В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев
попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.