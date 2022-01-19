До Казахстана просто дошла очередь, там произошло то, что ранее уже случалось в бывших союзных республиках: Белоруссии, Украине, Молдавии, Грузии, Азербайджане, Армении, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский

«Обстановка созрела. Общество в Казахстане аморфное, там нет никакого единства, целостности. Территория не своя у них, большая часть территории просто передана Сталиным, как подарок. Они после установления советской власти с узбеками бились за Ташкент, чья столица будет. Сталин говорит: да, пускай, узбекам отдадим Ташкент, а казахам вот дадим. И отдали половину Сибири южной, половину Урала. И они всегда жили в стране, что когда-то придется возвращать», — сказал политик.

Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.