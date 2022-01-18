В Казахстане идет борьба двух кланов - Назарбаева, который формально уже не у власти, но влиял на все, и полупрезидента Токаева, который до недавнего времени не имел реальных рычагов управления страной, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский о том, чего нет, но могло быть 30 лет назад © РИА Новости, Илья Питалев - Владимир Вольфович, как Вы считаете, почему «взорвался» Казахстан?

— В Казахстане произошло то, что происходит во всех бывших союзных республиках, это и Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, ну, все. Дошла очередь до Казахстана, просто они в очереди были.

Но обстановка созрела. Общество в Казахстане аморфное, там нет никакого единства, целостности. Территория не своя у них, большая часть территории просто передана Сталиным, как подарок. Они после установления советской власти с узбеками бились за Ташкент, чья столица будет. Сталин говорит: да, пускай, узбекам отдадим Ташкент, а казахам вот дадим. И отдали половину Сибири южной, половину Урала. И они всегда жили в стране, что когда-то придется возвращать.

— Можно ли было этот взрыв предположить и предупредить?

— Ситуация взорвалась внезапно — здесь, в Москве никто не предполагал. Возможно, там, в Алма-Ате это ощущалось.

Но это, конечно, заговор. И идет борьба двух кланов. Назарбаев, который у власти 35 лет — всем надоел страшно. И новый президент Токаев, который был полупрезидент — потому что основные рычаги были в руках Назарбаева. Но долго это длиться не могло.

Поэтому есть деньги — любую революцию можно сделать за деньги. Есть боевики — это молодежь, безработная.

Сергей Станкевич о ситуации в Казахстане: Это был вооруженный мятеж © РИА Новости, Владимир Песня

— Владимир Вольфович, есть ли национальные и религиозные причины того, что произошло в Казахстане?

— Есть момент национальный — казахи не единственный народ там. Русских было большинство лет 15 назад, сейчас их уже стало меньше, но все равно их около 3 миллионов — это огромная сила. Есть там и уйгуры, есть узбеки и другие народности.

Казахстан был атеистической республикой, поэтому ведется исламизация — она новая, впервые — тоже имеются какие-то отрицательные последствия.

Большое расслоение. Новый капитализм, где большая кучка поднялась наверх — типа наших. Ходорковские, березовские, гусинские, абрамовичи. А внизу люди, которые получают очень мало.

Поэтому все сплелось воедино — культ личности Назарбаева, много бедных, межэтнические конфликты, религиозный фактор.

Столицу перенесли — это тоже повлияло — все недовольны, и русские, и казахи.

Алма-Ата прекрасный город — юг, тепло, культура, все обустроено было — нет, полезли на север! Вы представляете — вместо Москвы столицу переносят в Вологду?! Что скажут москвичи — вы что, с ума сошли?! Вологда — север, холодно, ничего нет там.

Вот здесь то же самое. Это Целиноград — там была столица, поднимали целину. Там работали люди приезжие — там не было коренного населения почти.

— Насколько важен для Казахстана языковой вопрос? Как я понимаю, все казахи знают русский язык, это так?

— Силой насаждают казахский язык. Сами казахи говорят по-русски — для них это родной язык, без акцента говорят. Назарбаев дал приказ перейти на латиницу — это вообще дурдом. Даже казахи недовольны — это переучиваться всем, переводить все, учебники! Это лет на 50 работы — зачем это делать?!

Так что очень много проблем слилось воедино.

И внешние силы. Сталин прирезал огромную территорию Казахстану. На самом деле это город Верный, где я родился — русский город Верный. Почему Верный — верный форт-пост России в Азии. До Ташкента 800 км, до Бишкека 250, дальше Душанбе, Афганистан, Ашхабад. На север — Урал, Сибирь. Вот территория огромная — самое большое в мире государство. В девятку входит, десятку самых крупных.

Искусственно — все Сталин дал. На самом деле у них не было городов чисто казахских — может, немножко Чимкент, Джамбул, Кызылорда. А Сталин дал им южно-сибирские земли, южно-уральские земли и мой родной город отдал. Сто лет назад — в 1924 году. Это тоже все имеет значение.

И сорвалось все — потому что люди не имеют перспективы, не видят ее: одни на «Мерседесах», другие на ишаках. Ишак — это ослик небольшой. Там он называется ишак, на тюркских языках. Чуть побольше ростом — ослик, побольше еще — лошадь. Одни во дворцах живут, у других из самана, глины сделаны избушки, пол глиняный.

Поэтому разница большая — людям надоедает смотреть, как одни шикуют, другие живут плохо.

И вот набор этих всех противоречий — языковые, национальные, религиозные, социальные, перенос столицы, язык — кириллица, латиница. И культ личности — ну, устали все! Тридцать пять лет это лицо — Назарбаева — каждый день его показывают. Город, столицу назвали его именем — Нур-Султан — где такое есть?! Где такое есть в мире?!

У нас же до этого не додумались — Москву переименовать в Сталинск! Там, где-то далеко от Москвы сегодняшний Донецк был одно время Сталино, Душанбе был Сталинабад — вообще далеко-далеко от Москвы. Но ни у кого в голове бы не было город Москву назвать Сталинском.

А это взяли — Нур-Султан! Живой! И кто он такой — глава семейного клана, все обогатились, везде поставил своих людей.

И предатели. Взорвалось потому, что во главе КГБ казахского его ставленник, его первый заместитель — его племянник. И так везде — МВД его люди.

Сам возглавил Совет национальной безопасности — это главный орган в стране! Есть же президент Токаев — нет, он оставил в своих руках. И вот столица его. Т.е., вызвал недовольство всех — и чиновников, и старой элиты, и новой элиты.

— Помимо внутренних противоречий, был ли запрос на «взрыв» извне?

— И внешние силы — всем выгодно было взорвать ситуацию накануне совещания в Женеве. Чтобы показать нашим: видите, вы там, в Казахстане не можете разобраться — что вы ползете заниматься европейскими делами?!

Но наши сообразили быстро — прислали миротворческие силы, навели порядок и скоро уедут оттуда. Так что не удалось окровавить Казахстан — сделать его еще одним центром цветной революции.

Как Киргизия рядом — там уже четвертого президента в отставку отправляли. Четырех! Через три цветных революции.

— Владимир Вольфович, насколько России важно, какой режим будет в Казахстане?

— Это же проход дальше, Средняя Азия, Индия и дальше Иран — иначе будет пробка. Казахстан — если там встанет режим проамериканский, проталибский, происламский, прокитайский — все это не в нашу пользу. Нам нужны пророссийские режимы.

Там должен быть русский во главе республики. Или премьер-министр русский, или руководитель парламента должен быть русский — там их почти три миллиона. А было шесть миллионов! Где половина русских?! Выехали! Как я. 3 июля 1964 года я уехал оттуда. Потому что из Москвы было указание от Хрущёва на работу брать начальниками не русских, а казахов. В вузы учиться — казах. Диссертации — казах. Квартиру — казах. Т.е., русским все перекрыли — люди второго сорта. Кому это понравится?!

— Русский вопрос начал, конечно, Хрущёв, но его успешно продолжают и по сей день, именно поэтому и количество русских заметно сократилось. Почему? Боятся влияния России?

— Русских в Казахстане было большинство. У нас в классе было 30 человек, я там учился с 1 по 11 класс, все русские были, казах 1-2 человека в каждом классе. И они хорошо себя чувствовали, знали русский язык и никаких националистических убеждений не было.

Это же все искусственно созданные, и среднеазиатский, и казахстанский национализм, чтобы выдавить русских, чтобы не было влияния России. Чтобы перейти на местные языки, да ещё на латиницу, отгородиться от русских, переключить все на Китай, на НАТО, на США, на исламский мир. Это задача Запада, чтобы мы оказались в кольце враждебных государств. Вот как «Украина — не Россия», Прибалтика, враждебная России, Белоруссия, которая тоже хотела освободиться от режима Лукашенко, Грузия, давно у нас как враг. А Армения, более-менее с нами, потому что иначе Азербайджан и Турция задушат. Вот так и живем, в таком окружении.

А ведь русские были и сейчас остаются наиболее образованной частью Казахстана. Это двойной удар — образованные люди сидят дома или черновую работу выполняют, копейки получают, а местные представители… И они не виноваты — указание из Москвы. Хрущев хотел показать, что у нас в регионах, в национальных республиках местные народности тоже могут управлять своими территориями. Но за счет русских! Пожалуйста, если где-то казах готов быть инженером, начальником — пусть будет. Но, если ты русских убираешь, а туда из степей, из аулов пригоняешь казахов — каково русскому смотреть?!

У меня одноклассница была, ее отец, Халимов — имел четыре класса образования! Министр автомобильного транспорта Казахстана! Авторемонтный завод — там мы практику проходили — начальник цеха русский парень, окончил МАДИ — все, вот только начальник цеха, бригадир. Министром — вот казах будет. Ну, четыре класса — подумаешь?! Зато казах. И так повсеместно.

Вот вам кадры КГБ — тоже везде казахи — ну и разбежались все. Потом армия — казахи — разбежались все. Вот вам полиция — казахи — разбежались все. Потому что нет опыта государственного строительства.

У России тысячу лет, а у них никогда не было. Такого государства Казахстан в истории вы не найдете. Племена, народы, Старший жуз, Младший жуз. А чтобы именно государство — такого нет! Найдете мне такой исторический факт?

Там все перемешано. Там и монголы доходили — всех перебили, и Тамерлан там шел, как завоеватель. Там всегда было неспокойно.

Николай Злобин: Мир менее зависим от США и России, чем от малых и средних государств © РИА Новости, Нина Зотина

Вот я один из первых, кто сам уехал.

Отношения были нормальные, но казахам вбивали в голову все время — это ваша земля, это вы, казахи, здесь хозяева, это вы должны быть богатыми. А русские — пускай убираются к себе, в Россию.

— Да, это известный на постсоветском пространстве тезис «Чемодан-вокзал-Россия», который был реализован не только в Казахстане. Как считаете, вовремя успели погасить пожар?

— Вовремя мы успели. Будем надеяться, что там все наладится. И чтобы влияние России росло и в Казахстане, и в Киргизии, и в Ташкенте, и в Душанбе, и в Ашхабаде. Вот и получили — опять русские приехали и наводят там порядок — сами не могут. Сами могут сжечь — всю бы сожгли Алма-Ату, потом бы Нур-Султан, все города.

И в заключении прошу называть правильно мой родной город Алма-Ата. Алматы — по-казахски. Как управлять словом, которое кончается на букву «ы»?! Есть еще такое название — назовите мне еще один город, поселок, деревню, где название этого города заканчивалось бы на букву «ы»?! нет такого!

Поэтому Алма-Ата! Я еду в Алма-Ату, я приехал из Алма-Аты — вот это можно уже. Откуда я приехал — из Караганды, из Москвы. Вот когда управление, дательный падеж, или родительный, там появляется буква «ы». Но вот так вот название — Алма-Ата! Вот всё — никаких Алматы! Иначе я еду в Алматы?! Это же косноязычие — это же нельзя. Где же управление — куда я еду?! В Алма-Ату! Тогда и именительный падеж — Алма-Ата.

Но у нас все время стараются подлечь под чужую культуру и вот появилось «в Украине»! На Украине, на Камчатке, на Сахалине, на Кавказе! Мы же не будем говорить «в Кавказе, в Сахалине» — мы говорим «на», это устоявшаяся норма. Нет — заставили некоторых у нас говорить в Украине. На Украине, в Алма-Ате. Алма-Ата!

Пусть процветает и Казахстан, и Средняя Азия, и русские пусть там живут и возвращаются те, кто уехал, чтобы там они могли вернуться к родным очагам и чтобы все, что они делали, превращалось бы в богатство для всех людей, независимо от национальности, вероисповедания и социального положения.