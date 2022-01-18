Он отметил, что после переворота 2014 года на Украине началась настоящая гражданская война, которую развязали политические элиты и националисты.
По его словам, Украину превращают в анти-Россию, таким образом, государство становится и глубоко антиукраинским по сути.
«[Складывается ощущение, как будто] какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников», — заявил Нарышкин.
В Москве открылась выставка «Нарушения прав человека на Украине (2017-2020)». В основе экспозиции — материалы, полученные в ходе интервью с экспертами и правозащитниками, а также личные истории людей, пострадавших от действий украинской власти.