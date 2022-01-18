Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с террором во времена гитлеровской оккупации. Об этом он сказал 18 января на круглом столе, посвященном вопросам изучения истории Украины, передает РИА Новости

Травят, бьют и убивают. Главное из доклада ООН о правом терроре на Украине © коллаж Украина.Ру

По его словам, Украину превращают в анти-Россию, таким образом, государство становится и глубоко антиукраинским по сути.

«[Складывается ощущение, как будто] какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников», — заявил Нарышкин.

В Москве открылась выставка «Нарушения прав человека на Украине (2017-2020)». В основе экспозиции — материалы, полученные в ходе интервью с экспертами и правозащитниками, а также личные истории людей, пострадавших от действий украинской власти.