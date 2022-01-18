Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже впервые с 2014 года превысила 87 долларов

Согласно данным торговых площадок, на утро 18 января цена нефтяного фьючерса достигла 87 долларов за баррель и побила рекорд. Новый штамм коронавируса снизил цены на нефть. Что еще несет «омикрон» России и миру © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ранее стоимость нефти достигала отметки в 87 долларов более семи лет назад, в октябре 2014 года.

С мая 2021 года ассоциация ОПЕК сократила разработку нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в связи с пандемией коронавируса. Постепенно, с августа 2021 года, альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Не входящие в ОПЕК+ США требуют от членов организации увеличить добычу нефти.