Суд над экс-президентом Украины Петром Порошенко нужен лидеру Украины Владимиру Зеленскому только для политической дискредитации перед выборами. Об этом 17 января заявил политический эксперт Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

Зеленский и Порошенко играют в искусственную оппозицию - Кацман © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он отметил, что Порошенко является подходящим для Зеленского соперником, потому что его антирейтинг больше.

Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене.