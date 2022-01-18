«Просто выгодно сегодня поискать самого удобного партнера для второго тура выборов. Я не знаю, какие будут выборы — досрочные или не досрочные, срочные. Любых выборов. Это не имеет значения. Как в политической силе, так и в личном плане для второго тура президентских выборов», — сказал эксперт.
Он отметил, что Порошенко является подходящим для Зеленского соперником, потому что его антирейтинг больше.
Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене.