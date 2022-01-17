Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии и бывший заместитель председателя партии Ральф Штегнер оценили необходимость переговоров нового канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Их слова 17 января опубликовали «Известия»

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«Конечно, о таких встречах сообщают, когда они согласованы, а не делают это через интервью. Я хотел бы ответить на этот вопрос по-другому. Мы считаем, что важно вести регулярные переговоры в подобном формате. Эта позиция отвечает интересам наших союзников.

Однако Германия всегда обращала на диалог с РФ особое внимание не только по историческим причинам, но и по географическим. Если мы будем поддерживать диалог с самой большой страной Европы на всех возможных площадках, будь это нормандский формат, Совет Россия-НАТО или заседание ОБСЕ, это будет в любом случае полезно», — сказал Штегнер.

Формально Путин и Шольц уже познакомились: в конце декабря 2021 года они провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о предложениях РФ по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Кроме того, 3 января Bild сообщил, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется в ближайшее время лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Немецкая газета также опубликовала инсайд о том, что глава правительства Германии захотел взять выстраивание отношений с Москвой под свой личный контроль.