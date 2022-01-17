Россия лишилась рычагов внутри Казахстана, которые могли бы помочь урегулировать ситуацию в свою пользу, отметил эксперт.
«Даже на Украине в условиях фактической конфронтации существует политическая сила «Оппозиционная платформа — «За жизнь», депутаты которой высказываются в критическом русле, оппозиционно. Есть такие политики в Казахстане? Нет!», — сказал Затулин.
Нет никаких политических представителей трети населения — русских, во властных структурах Казахстана, заключил депутат.
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