Руководство Нурсултана Назарбаева привело к тому, что Россия лишилась рычагов влияния на нештатную ситуацию в Казахстане без военных мер. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

Россия лишилась рычагов внутри Казахстана, которые могли бы помочь урегулировать ситуацию в свою пользу, отметил эксперт. Затулин назвал главного выгодоприобретателя от событий в Казахстане © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Даже на Украине в условиях фактической конфронтации существует политическая сила «Оппозиционная платформа — «За жизнь», депутаты которой высказываются в критическом русле, оппозиционно. Есть такие политики в Казахстане? Нет!», — сказал Затулин.

Нет никаких политических представителей трети населения — русских, во властных структурах Казахстана, заключил депутат.

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