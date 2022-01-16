Порошенко подозревается в государственной измене за контрабанду на Украину угля, добытого в Донецкой и Луганской народных республиках. В партии Порошенко назвали эти подозрения политическим преследованием, однако заявление Расмуссена только подтверждает эти подозрения
«Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как Петр Порошенко, — заявил Расмуссен.
По его словам, отказаться от расследования преступлений, совершенных Порошенко, и рассмотрения дела против экс-президента в суде необходимо для того, чтобы на Украине было «внутреннее единство и сила».
В противном случае, следует из слов Рассмуссена, даже если «свободный мир» сможет объединиться ради «защиты Украины», ничего сделать для страны не сумеет.