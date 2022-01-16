Украинские власти должны поддерживать верховенство права, но в отношении некоторых политиков, в частности, это касается экс-президента Петра Порошенко, нужно делать исключения, написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Twitter

Порошенко подозревается в государственной измене за контрабанду на Украину угля, добытого в Донецкой и Луганской народных республиках. В партии Порошенко назвали эти подозрения политическим преследованием, однако заявление Расмуссена только подтверждает эти подозрения

«Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как Петр Порошенко, — заявил Расмуссен.

Тюрьма или новый Майдан. Что будет с Порошенко после возвращения на Украину © AFP, Sergei SUPINSKY

В противном случае, следует из слов Рассмуссена, даже если «свободный мир» сможет объединиться ради «защиты Украины», ничего сделать для страны не сумеет.