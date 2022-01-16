Ранее представитель Демократической партии США Роберт Менендес внес в американский сенат проект закона об антироссийских санкциях, который предполагает ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT, а также персональные санкции в отношении первых лиц российского государства.
«Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе», — сказал Мерц.
Он также отметил, что одно только сомнение в надежности системы SWIFT «может стать атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг». Исключение же Москвы из SWIFT «может подорвать основу этой международной платежной системы».
Серьезные последствия в этом случае ждут не только европейско-российскую, но и мировую торговлю, подчеркнул он.