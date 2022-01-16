Ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT будет губительным для финансовых рынков, сказал будущий председатель влиятельного германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью агентству DPA, опубликованном 16 января

Ранее представитель Демократической партии США Роберт Менендес внес в американский сенат проект закона об антироссийских санкциях, который предполагает ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT, а также персональные санкции в отношении первых лиц российского государства.

«Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе», — сказал Мерц.

США опоздали с санкциями: почему Россия спокойно проживет и без SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Серьезные последствия в этом случае ждут не только европейско-российскую, но и мировую торговлю, подчеркнул он.