Постсоветское пространство — это большая историческая Россия, за которую мы отвечаем, и которую мы никому не отдадим. Россия требует, чтобы США отступились от Украины, и не допустим, чтобы она оказалась в составе западного блока, заявил эксперт.
«В Казахстане была угроза дестабилизации, там не было угрозы его перехода под западный зонтик, но и дестабилизация нам не нужна. А на Украине все гораздо более запущено, это сам по себе антироссийский проект. Для решения проблемы потребуется не сила, а изменение ситуации в мире и новый баланс сил между Россией и Западом», — сказал Акопов.
События в Казахстане показали, что Россия способна быстро реагировать на вызовы. Урегулирование ситуации в республике сыграло в плюс в противостоянии Запада и РФ, уверен эксперт.
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