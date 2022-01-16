Опыт урегулирования конфликта в Казахстане показал, что постсоветское пространство - это не просто зона интересов, но зона ответственности России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Постсоветское пространство — это большая историческая Россия, за которую мы отвечаем, и которую мы никому не отдадим. Россия требует, чтобы США отступились от Украины, и не допустим, чтобы она оказалась в составе западного блока, заявил эксперт. Политолог Акопов объяснил, почему Запад не сможет натравить Украину на Россию © Facebook, Николай Лебедев

«В Казахстане была угроза дестабилизации, там не было угрозы его перехода под западный зонтик, но и дестабилизация нам не нужна. А на Украине все гораздо более запущено, это сам по себе антироссийский проект. Для решения проблемы потребуется не сила, а изменение ситуации в мире и новый баланс сил между Россией и Западом», — сказал Акопов.

События в Казахстане показали, что Россия способна быстро реагировать на вызовы. Урегулирование ситуации в республике сыграло в плюс в противостоянии Запада и РФ, уверен эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.