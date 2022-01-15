Супруги дочерей экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули посты глав национальных компаний, сообщается 15 января на сайтах компаний

По данным акционерного фонда «Самрук-Казына», муж Алии Назарбаевой Димаш Досанов с 14 января уволен с поста генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл». «Назарбаев улетел в тот же день». Кто станет бенефициаром казахстанского мятежа © REUTERS, Pavel Mikheyev

Также были досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева, который возглавлял правление АО «Национальная компания QazaqGaz» (ранее — «КазТрансГаз»). Шарипбаев, по данным СМИ Казахстана, является мужем Дариги Назарбаевой.

Ранее Алия Назарбаева в соцсетях выразила соболезнования близким пострадавших во время массовых беспорядков в Казахстане и поблагодарила казахстанцев за поддержку ее отца. По геотегу в публикациях стало известно, что она находится в Дубае. Затем она удалила или скрыла свои аккаунты.

Также неизвестно, где сейчас депутат мажилиса Казахстана Дарига Назарбаева. Ее пресс-служба заявила, что она на больничном.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева заверил, что экс-президент сейчас в Нур-Султане.