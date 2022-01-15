Эксперт полагает, что подобное негласное соглашение существует и сейчас.
«Если говорить о Казахстане и Центральной Азии, то в военном плане Россия остается там доминирующим игроком, ни Китай, ни Запад особо не претендуют на эту роль. Что касается Украины, то ее вступление в НАТО невозможно даже по формальным критериям — страна имеет не урегулированные территориальные споры», — сказал Шимов.
Неформально же Грузия и Украина остаются протекторатами коллективного Запада, и он может использовать эти страны для создания проблем России и без их формального членства в евроатлантических структурах, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.