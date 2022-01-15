Если Запад не даст гарантий безопасности, но будет закрывать глаза на активность России в Казахстане и на украинском направлении, это может устроить Кремль. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Всеволод Шимов

Эксперт полагает, что подобное негласное соглашение существует и сейчас.

«Если говорить о Казахстане и Центральной Азии, то в военном плане Россия остается там доминирующим игроком, ни Китай, ни Запад особо не претендуют на эту роль. Что касается Украины, то ее вступление в НАТО невозможно даже по формальным критериям — страна имеет не урегулированные территориальные споры», — сказал Шимов. Лавров: диалог России с США и НАТО совершенно прозрачный © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Неформально же Грузия и Украина остаются протекторатами коллективного Запада, и он может использовать эти страны для создания проблем России и без их формального членства в евроатлантических структурах, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.