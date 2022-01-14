Представитель ГБР отметила, что Уголовный кодекс Украины не исключает такой возможности.
«Если будет такая потребность, следователи соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц», — сказала Сапьян.
Также в ГБР подчеркнули, что от Порошенко ожидается, что он самостоятельно прибудет в суд, как экс-президент обещал ранее.
В декабре Петр Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса в 2014 году. Его вызывают в суд, по словам адвоката, суд одобрил принудительную доставку политика на заседание по делу.
Порошенко уехал из Украины, но пообещал вернуться 17 января и добровольно участвовать в процессе. На Украине арестованы его активы.
Ранее по аналогичному делу завели дело в отношении сопредседателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Виктора Медведчука. Он находится под домашним арестом.