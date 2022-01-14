Госбюро расследований (ГБР) Украины допустило возможность провести перекрестный допрос пятого президента Петра Порошенко и сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о госизмене и финансировнаии терроризма. Об этом заявила на брифинге 14 января советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает strana.ua

Представитель ГБР отметила, что Уголовный кодекс Украины не исключает такой возможности. «Я принес благую весть: Порошенко будет здесь!» Почему пятый президент Украины не боится ареста © Петр Порошенко/Фейсбук

«Если будет такая потребность, следователи соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц», — сказала Сапьян.

Также в ГБР подчеркнули, что от Порошенко ожидается, что он самостоятельно прибудет в суд, как экс-президент обещал ранее.

В декабре Петр Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса в 2014 году. Его вызывают в суд, по словам адвоката, суд одобрил принудительную доставку политика на заседание по делу.

Порошенко уехал из Украины, но пообещал вернуться 17 января и добровольно участвовать в процессе. На Украине арестованы его активы.

Ранее по аналогичному делу завели дело в отношении сопредседателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Виктора Медведчука. Он находится под домашним арестом.