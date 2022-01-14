Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что вступление Украины и Грузии в альянс является лишь вопросом времени. Об этом 14 января сообщает "Коммерсант"

Ранее МИД РФ опубликовал проекты соглашений с США и НАТО, в рамках которых предусмотрено нерасширение НАТО на восток.. Ряд официальных лиц стран НАТО ответил на предложение России резким отказом.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно», — заявил журналистам Столтенберг. Корабли ВМФ РФ направились в Калининградскую область на фоне угроз НАТО - СМИ © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

Генсек НАТО добавил, что ситуация с безопасностью в Европе является критической, однако подчеркнул, что ни на какие компромиссы России НАТО не пойдёт. В частности, Столтенберг отказал Москве в обсуждении вопросов размещения войск альянса в Восточной Европе и расширения НАТО.