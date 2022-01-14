«Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму», — сообщили в ЧФ.
Цель учений — отработка действий по обороне побережья Черного моря от атак условного противника.
На учениях планируется отработать нанесение ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей.
Всего в учениях примут участие порядка 50 единиц военной и специальной техники.
Противоракетные комплексы «Бастион» и «Бал» предназначены для защиты военно-морской инфраструктуры, контроля территориальных вод и стратегически важных проливов. Они способны поражать наземные и морские цели на расстоянии до 120 км.