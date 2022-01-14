В Крыму начались учения Черноморского флота, в которых задействованы противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», сообщает 14 января Интерфакс со ссылкой на источники в ЧФ

«Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму», — сообщили в ЧФ. Цель учений — отработка действий по обороне побережья Черного моря от атак условного противника. Украина провела учения у границы с Крымом © Генштаб ВСУ/Facebook Всего в учениях примут участие порядка 50 единиц военной и специальной техники. Противоракетные комплексы «Бастион» и «Бал» предназначены для защиты военно-морской инфраструктуры, контроля территориальных вод и стратегически важных проливов. Они способны поражать наземные и морские цели на расстоянии до 120 км.