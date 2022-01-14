Масштабные санкции ЕС против Белоруссии, в том числе против белорусского экспорта калийных удобрений, помогли переориентировать логистику поставки белорусского калия на российские порты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

После введения санкций Минск просто вынужден переходить на российские хабы для экспорта калия, подчеркнул эксперт.

«Белоруссия до последнего думала, что можно пересидеть санкции, но оказалось, что ей придется экспортировать свои удобрения через Северо-Запад. Да, инфраструктура в том объеме, которая нужна Белоруссии, там не налажена. Требуется либо расширять терминалы, либо строить что-то новое. Но в любом случае сейчас начинает делаться то, что еще пять лет было трудно представить. Время пришло», — заявил Абзалов. Безпалько объяснил, могла ли Белоруссия стать частью России сразу после распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

Белоруссия, экспортируя калий в основном в Индию, Китай и Бразилию, попыталась повлиять на ценообразование и отказалась от сотрудничества с "Уралкалием", в результате чего Пекин одним из первых поддержал санкции против Белоруссии, отметил собеседник издания.

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