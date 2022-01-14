Конфронтация между главным олигархом Украины Ринатом Ахметовым и президентом Владимиром Зеленским не исчезла, а перешла в фазу "стратегической паузы". Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Энрике Менендес

Любое резкое движение одной из сторон во время противостояния Зеленского с Ахметовым может привести к катастрофе во время прохождения отопительного сезона. Поэтому стороны конфликта взяли паузу, уверен эксперт.

«Насчет мирного соглашения сторон можно точно сказать, что пока его нет. Текущую ситуацию можно описать как «стратегическая пауза»…Ахметов высказался по поводу конфронтации с Офисом — он считает ошибкой закон о деолигархизации. Есть прямое его заявление, что камнем преткновения стал именно этот закон, который нарушает его интересы», — сказал Менендес. Менендес назвал главную ошибку Ахметова © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Офис президента же в свою очередь не совершает резких шагов, но в своём новогоднем обращении президент Зеленский заявил, что борьба с олигархами будет продолжена, напомнил эксперт.

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