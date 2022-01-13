Однако конфронтация между командой Зеленского и самым главным украинским олигархом никуда не делась. Хотя стороны не делают резких движений, война между ними продолжается, особенно в СМИ, рассказал Украина.ру политолог Энрике Менендес, которого считают человеком, близким к Ринату Ахметову

- Энрике, чем в прошлом году закончилось противостояние Офиса Зеленского во главе с Андреем Ермаком и Ринатом Ахметоввым? Может, стороны уже достигли мирного соглашения?

— Насчет мирного соглашения можно точно сказать, что пока его нет. Текущую ситуацию можно описать как «стратегическая пауза».

Ахметов высказался по поводу конфронтации с Офисом — он считает ошибкой закон о деолигархизации. Есть прямое его заявление, что камнем преткновения стал именно этот закон, который нарушает его интересы.

Офис президента резких движений не делает, но и в новогоднем обращении президента Зеленского звучало рефреном, что мы начинаем борьбу против олигархов и абсолютно понятно, в чью сторону дует ветер.

И, конечно, общее напряжение никуда не делось. Оно чувствуется. Видимо, стороны не делают резких движений, потому что зима холодная, отопительный период еще не пройден, непонятно, как он закончится.

Грубо говоря, любое резкое движение может спровоцировать полномасштабный кризис, а к нему, наверное, никто не готов.

Учитывая, что сейчас идут тяжелые переговоры по линии Россия-США, Россия-НАТО — нас это напрямую касается. Офис президента активно вовлечен в возобновление переговоров Нормандской четверки.

Думаю, все силы направлены туда. Поэтому сейчас эта внутренняя разборка несколько отошла на второй план, но она никуда не делась.

- В СМИ Ахметова продолжается ли критика действий Зеленского, его офиса?

— Да, стало всё более критично, тональность не изменилась. Это один из факторов, говорящий о том, что никакая война между Ахметовым и Офисом Зеленского не закончилась. Более того, нас ждет продолжение.

В последнем предновогоднем шоу «95 квартала» были острые сценки против телеканалов Ахметова, и некоторых спикеров, Дмитрия Гордона, которого считают близким к орбите Ахметова.

Думаю, будет продолжаться затяжная позиционная война. Но в медиа она будет идти довольно интенсивно!

- Вспомним про отопительный сезон. Стало известно, что в Одессу пришло судно с углем из Америки для ахметовского ДТЭКа. Офис Зеленского не чинит никаких препятствий для ДТЭКа, чтобы не срывать отопительный сезон? Никаких проблем нет?

— А у них нет инструментов для этого. Это же частная компания, которая частным образом что-то закупает. Тем более, что тоже прозвучало официальное заявление ДТЭК о том, что они будут делать все, чтобы их электростанции работали, были обеспеченные углем, а там, где это нужно, газом.

Выступала по этому поводу народный депутат Виктория Гриб, которая долгое время работала в ДТЭК. Она писала и в Фейсбуке о том, что есть проблемы по ее округу, а она избралась в Луганской области, в Счастье. Там находится одна из самых проблемных электростанций, потому что ее логистика (поставки угля) — до сих пор вопрос нерешенный, и часто приходится переходить на более дорогой газ.

Но, тем не менее, ДТЭК сделал официальное заявление о том, что будут все силы прилагаться для того, чтобы отопительный сезон прошел как надо. Поэтому они решают свои проблемы сами, независимо от государства.

Здесь государство, во-первых, не может какие-то им проблемы создать, а, во-вторых, наверное, действительно это ни к месту, создавать какие-то проблемы, чтобы потом дополнительно спровоцировать кризис и быть обвиненными в том, что этот кризис случился.

- Есть еще какие-то проблемы финансового порядка между Ахметовым и государством?

— Есть еще пока неразрешенная проблема с выплатами компенсаций по зеленому тарифу. Она никуда не делась. Но это отдельный пласт проблем, который не касается непосредственно отопительного сезона.

- А какая там задолженность? Известна цифра?

— Да, цифра известна, я могу ее точно не назвать, но она измеряется в миллиардах гривен, порядка трех с половиной миллиардов гривен. Сумма существенная. Но точный порядок цифр лучше узнать непосредственно в ДТЭКе, наверняка у них есть самая последняя и самая точная статистика.

- Уголь из ЛДНР на Украину поступает сейчас, как это было раньше по схеме «Роттердам плюс», когда его выдавали не за донбасский, а за привезенный откуда-то из России, например?

— Это напрямую никто не сможет сказать, потому что это нелегально. Если он и поставляется, а скорее всего, с вероятностью процентов шестьдесят точно попадает в Украину.

Но попадает, конечно, не под видом донецко-луганского угля, а попадает под видом российского или белорусского угля. Есть статистика официальная, если я правильно помню, Укрстат давал о том, что Украина продолжает наращивать импорт угля из России, есть большая вероятность, что это уголь на самом деле из Донбасса.

Но в открытую об этом, конечно, никто не скажет, и, наверное, стороны особо не заинтересованы засвечивать это, потому что в Украине это бы спровоцировало очередную волну зрады. Она и так постоянно происходит. А если узнают официально, что это уголь из Донбасса, с неподконтрольных территорий, то, наверное, это волна поднимется еще больше.

Понятно, что Украине своего угля не хватает, и приходится покупать его и за рубежом, и в России. Естественно, этот процесс идет, он не урегулирован, в этой сфере полный хаос. К сожалению, я не вижу в ближайшей перспективе никаких возможностей для возобновления прямой торговли, между ДНР-ЛНР и Украиной. Хотя это было бы логично.

Я общался с представителями ДНР, министерства угольной промышленности. Они говорили, что, конечно, были бы заинтересованы в поставках угля. Украине нужен этот уголь, но это очень политизированный вопрос у нас.

Я не вижу вообще никакой возможности в ближайшее время, чтобы была снята эта дурацкая торговая блокада, и можно было покупать напрямую уголь к взаимной выгоде сторон.

Поэтому сейчас через эта схема работает втридорога, цена угля постоянно растет.

Я регулярно сталкиваюсь с этой проблемой. У меня просто есть совместная гуманитарная деятельность с людьми, которые живут на подконтрольной территории Донецкой и Луганской области и отапливают свои дома углем.

Цена тонны угля очень высокая, люди не могут себе это позволить, хотя мы живем в угольном регионе. Но даже в нашем угольном регионе на подконтрольной Украине территории существенный недостаток угля, потому что добыча осталась на неподконтрольной территории.

Этот вопрос вызывает у меня боль. Это ужасно, когда Украина не может обеспечить саму себя углем и покупает его то в Южноафриканской республике, то в США. Это, конечно, нонсенс.

- Если Россия признает ЛДНР, то что будет с собственностью Ахметова в этих республиках? Её ведь, видимо, окончательно национализируют?

— Де-факто она уже давно национализирована. По заявлениям Рината Ахметова, СКМ, всех его холдинговых структур, они уже давно, с момента этой национализации, не имеют контроля над теми предприятиями, которые остались на неподконтрольной территории. Поэтому я думаю, что для них ничего не изменится.

Я сразу скажу, что не верю в то, что Россия признает независимость, субъектный статус ЛДНР. В этом году я не вижу для этого никаких предпосылок, кроме форс-мажорных. Если будут активные военные действия, попытка силового решения, в которую я тоже особо не верю, тогда да. К сожалению, вероятность такого развития событий не нулевая, она существует.

Если Украина, официальный Киев, попытается силой вернуть ОРДЛО, то кроме военного ответа со стороны России возможно и признание Москвой ДНР-ЛНР. Но я надеюсь, что этого не случится.

Так вот, я не верю особо в признание. Я думаю, что существующий статус будет сохраняться, но даже, если гипотетически представить, что это признание произойдет, то с предприятиями Рината Ахметова и любыми другими предприятиями, которые остались у бывших украинских собственников, думаю, на них это никак не повлияет.

Скорее всего они сохраняют де-факто управление теми же структурами, которые сейчас ими управляют. Потому что эта схема уже налажена, всем известен факт, что в прошлом году произошла ротация — от управления активами в ЛДНР был отстранен Сергей Курченко, теперь ими управляет Евгений Юрченко.

Говорят, что это дало какой-то эффект, по крайней мере, краткосрочный. Как минимум, были погашены задолженности перед работниками по заработным платам, и немножко вздохнули легче предприятия горно-металлургического комплекса. Я не знаю точно, какая ситуация на угольных предприятиях, но тем не менее что-то сдвинулось с мертвой точки.

Сейчас в ЛНР создана государственная компания «ВОСТОКУГОЛЬ», которая управляет в том числе и теми шахтами, которые были в собственности ДТЭК раньше. Там постоянно происходят трансформации, реорганизация этой отрасли. Это долгий процесс. Думаю, что с признанием ЛДНР он никак не изменится, всё будет идти своим чередом.

- Появилась информация, что Ринат Ахметов по итогам 2021 года увеличил свое состояние на четыре миллиарда долларов. Несмотря на войны с Офисом Зеленского ему живется неплохо? Во всяком случае, с бизнесом у него все окей?

— Ну да, у него эффективный бизнес, приносящий прибыль. И слава богу, на его предприятиях работники работают, вовремя получают зарплату, есть проекты инвестиционные, касающиеся модернизации. В том же Мариуполе большая инвестиционная программа на его металлургических предприятиях.

Бизнес Ахметова управляется хорошо и свою функцию выполняет. Конечно, война с Офисом президента вносит элемент нестабильности и это будет продолжаться.

Но бизнес есть бизнес, он всегда адаптируется, подстраивается. Думаю, что он дальше будет прикладывать максимальное усилие, чтобы все сохраняло эффективность своей работы.