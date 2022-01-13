Российский политик и общественный деятель, глава политического движения «Общество.Будущее»

Родился 3 апреля 1995 в городе Даттельне, Германия, в семье эмигрантов из СССР — врача Александра Юнемана и инженера Ларисы Юнеман (в девичестве Гавриловой).

Отец происходит из поволжских немцев, которых во время Великой Отечественной войны сослали в Казахстан, мать — из сибирских казаков. Семья до эмиграции в 1991 году в Германию жила в Казахстане, в Караганде.

В 1996 году после рождения Романа возвращается из Даттельна обратно в Караганду.

В 2013 году после окончания карагандинской гимназии с золотой медалью становится студентом Высшей школы экономики (факультет мировой экономики и мировой политики, специальность «Международные отношения»).

В 2016 году учился в Мюнхенском университете.

В 2017 году окончил с отличием ВШЭ (бакалавр), а в 2019 году — магистратуру (ВШЭ) и продолжает обучение в аспирантуре (ВШЭ), специализируясь в области взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Утвержденная тема диссертации: "Эволюция политики Республики Казахстан по отношению к России в 2014-2019 годах", научный руководитель Андрей Суздальцев.

В 2020 году стал лауреатом премии среди выпускников Высшей школы экономики «HSE Alumni Awards 2020» в номинации «Социальная миссия».

В 2018 году работал стратегическим консультантом в российском филиале международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Разрабатывал стратегии российских компаний и городов, составил план подготовки реконструкции Третьяковской галереи.

В 2019 году основал автономную некоммерческую организацию «Жилищная инициатива», занятую вопросами ЖКХ в Москве. В рамках организации работает над сетью проектов в Чертаново в сферах благоустройства, ЖКХ и юридической помощи.

В 2019 году — полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России».

В январе 2020 года учредил центр «Общество. Будущее».

В 2021 году вошел в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes в категории «Социальные практики».