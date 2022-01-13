Почему важно соблюдать некоторые особенности встречи Нового года по восточному календарю, на днях сказал в комментарии «Главреду» украинский астролог Влад Росс

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Новый лунный год, в этот раз год Тигра, наступает 31 января в 23:00, но можно его встретить и 1 февраля в 7:45.

По словам астролога, в этот день важно соблюдать сдержанность — стол не должен ломиться от угощений, одежду лучше выбрать неярких тонов. Из угощений он посоветовал остановиться на сухом вине и легких закусках и отдать предпочтение дичи и баранине, но ни в коем случае не ставить на стол морепродукты.

«Отмечать восточный Новый год нужно без шума и фейерверков, тихой дружеской компанией или наедине с собой. Важно, что встречать год Тигра нужно с самыми близкими людьми — не с членами семьи, а именно с друзьями», — подчеркнул Росс.

Стоит не пропустить момент наступления года Тигра, чтобы сформулировать и загадать важные желания, заключил астролог.