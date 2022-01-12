«Суперклассным этот год будет для Овнов, особенно середина года. С 11 мая по 28 октября в Овнах будет находиться планета счастья, успеха, больших возможностей и жизненной реализации. Особенно это будет заметно для мартовских Овнов, для апрельских в меньшей степени», — утверждает Росс.
Вторыми счастливчиками года будут Рыбы, считает астролог. Только в отличие от Овнов, максимальный успех ждет их в начале года и в конце года.
Первая половина, а именно период для мая будет благоприятен для всего нового, творческого, а также дел амурных. Конец 2022-го станет для представителей знака Рыб счастливым временем, когда все будет удаваться.