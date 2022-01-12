По мнению украинского астролога Влада Росса, максимальное везение в новом 2022 году ждет сразу два знака зодиака. Кого именно, на днях написал «Апостроф»

«Суперклассным этот год будет для Овнов, особенно середина года. С 11 мая по 28 октября в Овнах будет находиться планета счастья, успеха, больших возможностей и жизненной реализации. Особенно это будет заметно для мартовских Овнов, для апрельских в меньшей степени», — утверждает Росс.

Украинский астролог ответил, пройдут ли «Слуги народа» в Раду еще раз © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая половина, а именно период для мая будет благоприятен для всего нового, творческого, а также дел амурных. Конец 2022-го станет для представителей знака Рыб счастливым временем, когда все будет удаваться.