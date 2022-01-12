Украинский астролог Влад Росс заявил, что наступивший год будет периодом переворотов, вооруженных восстаний и дележки территорий, а виной тому - хищный символ года. Специалиста по звездам на днях процитировал «Апостроф»

«Тигр — это самый кровожадный зверь по сравнению с другими. В год Тигра часто случаются перевороты, например, "арабская весна" началась в конце года Тигра — в декабре 2010 года, после чего были сметены Каддафи в Ливии, в Тунисе была революция, также в Алжире и Египте, а в Сирии до сих пор война идет», — сказал астролог.

Нарушает принципы ООН: Зеленского попросили объясниться за черный список для артистов © president.gov.ua Влад Росс утверждает, что Тигр не терпит авторитетов, зато любит перевороты и восстания. По словам астролога, Первая мировая война началась в 1914-м, то есть тоже в год того самого полосатого, что в очередной раз подтверждает теорию.

«В год Тигра происходят аннексии территорий, поэтому самая большая опасность для нашей страны — лишиться суверенитета. В 1938 году, когда фактически н6ачалась Вторая мировая война, Гитлер аннексировал Австрию и Судетскую область (в Чехии). Атомный взрыв в Чернобыле тоже произошел в год Тигра. Вот такой же нас ждет 2022 год, зависание над пропастью и возможная, я не побоюсь этого слова, атомная война», — резюмировал астролог.